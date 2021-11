Je suis une célébrité 2021 : Jamie Redknapp s’excuse alors que son émission remplace l’épisode

Jamie Redknapp a abordé la nouvelle (Photo: ./ITV)

Jamie Redknapp s’est excusé auprès de Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! fans alors que son émission était diffusée à la place de l’émission de téléréalité bien-aimée d’ITV hier soir.

I’m A Celebrity est hors antenne depuis le week-end après que des conditions météorologiques extrêmes aient causé des difficultés de production au château de Gwrych.

Lundi soir, un ancien épisode de DNA Journey mettant en vedette Freddie Flintoff et Jamie a été diffusé à 21 heures pour combler le créneau pendant que la production travaillait pour réparer les dommages importants causés par la tempête Arwen.

S’adressant à Instagram, Jamie a révélé le changement d’horaire: « Désolé fans de @imacelebrity mais nous sommes les remplaçants ce soir. Regardez notre histoire d’ADN sur @itv 21h.’

N’ayez crainte, car je suis une célébrité sera de retour à l’antenne ce soir (30 novembre) avec Ant et Dec présentant en direct du château.

L’épisode de mardi comportera un vote public en direct sur qui fera face au prochain procès, le résultat étant révélé à la fin du programme.

Jamie a livré la mauvaise nouvelle sur son histoire Instagram (Photo: Instagram)

Lundi, Ant et Dec ont publié une mise à jour sur Twitter, affirmant qu’ils avaient de « bonnes nouvelles » et que l’équipe de production avait « travaillé 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 » afin que l’émission puisse recommencer à diffuser.

Le duo présentateur a annoncé la nouvelle en partageant une vidéo d’eux avec un château de jouets et des personnages et a plaisanté en disant qu’ils n’avaient plus à prétendre que les figurines des enfants étaient les concurrents célèbres.

Après avoir fait semblant de parler aux figurines, Ant a déclaré: « Nous n’avons plus à faire cela, car nous sommes de retour. »

ð????¢ Bonne nouvelle !! Notre incroyable équipe de production a travaillé sans relâche pour remettre le site #ImACeleb en marche suite aux dommages causés par la tempête Arwen, et nous serons de retour au château à 21h demain soir (mardi 30 novembre) ! ??????ð????° ð????º pic.twitter.com/D76PvYoJVh – antanddec (@antanddec) 29 novembre 2021

Dec a ajouté : » Dieu merci, nous sommes de retour. Rendez-vous demain soir, c’est mardi à 21h, pour un tout nouvel épisode de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here. Rendez-vous à la télé !

Malgré le départ des concurrents du château pendant les réparations, leurs conditions de quarantaine de coronavirus ont été maintenues.

Richard Madeley a dû quitter l’émission la semaine dernière après avoir été transporté à l’hôpital par précaution lorsqu’il est tombé malade, brisant la bulle sécurisée Covid de la production.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! continue ce soir à 21h sur ITV.

