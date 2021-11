Je suis une célébrité 2021 : la fiancée de Danny Miller taquine le conflit avec Arlene Phillip

La fiancée de Danny Miller, Steph Jones, a révélé que la star d’Emmerdale pourrait frotter Arlene Phillips dans le mauvais sens avec sa « mauvaise habitude » sur Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !.

Hier soir, Danny, 30 ans, a été plongé dans le grand bain, étant choisi pour le prochain procès Bushtucker après avoir vomi trois fois dans la bouche le premier jour lorsqu’il a dû monter dans un hélicoptère.

Début prometteur…

Quelques semaines seulement après avoir accueilli leur premier bébé, Albert, Steph est apparu sur Lorraine d’aujourd’hui avec leur nouveau-né pour réagir à l’épisode d’ouverture de I’m A Celeb d’hier soir.

Jetant un coup d’œil à leur petit garçon, Steph a plaisanté: « J’espère qu’il sera un peu plus courageux que son père! »

Steph a révélé que le procès de ce soir, le premier essai alimentaire de la série intitulée Dreaded Diner, est le pire cauchemar de la star d’Aaron Dingle.

Serait-ce le premier affrontement de I’m A Celeb 2021 ? (Photo : ITV/Rex)

« C’était le procès qu’il redoutait le plus », a-t-elle déclaré. «Il a un très mauvais réflexe nauséeux. Il a bâillonné la couche d’Albert de manière isolée – il a dû sortir de la pièce en courant !’

Lorsque Lorraine a demandé quelle était la pire habitude de Danny, la seule chose qui énerverait vraiment ses camarades de camp, Steph a admis qu’il n’était pas fan du nettoyage.

« Il pourrait alors diriger Arlene dans le mauvais sens », a averti la journaliste du showbiz Ria Hebden, avec Steph d’accord.

Danny a eu un début difficile pour I’m A Celeb (Photo: ITV/REX/Shutterstock)



La fiancée de Danny est apparue sur Lorraine avec leur nouveau-né bay Albert (Photo: ITV)

Hier soir, Danny a également frissonné de peur lorsqu’il est tombé du côté d’une falaise pendant Walk The Plank – son premier défi au programme, où les célébrités ont tenté de traverser une planche de bois à 213 pieds dans les airs au-dessus d’un lac de carrière, avant tapant sur un bouton avec leur pied pour faire tomber la plate-forme de leur adversaire.

Pendant ce temps, Richard Madeley et Pont Frankie, les derniers arrivants, ont été choisis pour entreprendre le premier essai de la série, qui les a vus relever des défis qui ont déverrouillé les clés de chaque niveau des «tourelles de la terreur» dans le but d’accéder d’abord au camp principal du château de Gwrych.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! continue ce soir à 21h sur ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

