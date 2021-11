Je suis une célébrité 2021 : Naughty Boy a-t-il quitté le château ?

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! a diffusé hier soir des scènes tendues impliquant Naughty Boy alors qu’il semblait abandonner son temps dans le camp après seulement deux jours.

Le rappeur et producteur de musique – de son vrai nom Shahid Khan – fait partie du Castle Clink depuis son arrivée, aux côtés de quatre autres stars.

Cependant, la nuit dernière, il l’a vu envisager de jeter l’éponge après avoir été choisi pour deux défis différents et s’être senti attaqué par le camp principal après l’avoir choisi pour la deuxième tâche.

Après avoir appris le camp principal – basé au château de Gwrych – et que Castle Clink allait fusionner en un seul de manière imminente, Naughty Boy a pris des décisions difficiles concernant son avenir dans le camp.

Pourquoi Naughty Boy a-t-il voulu quitter le château ?

Naughty Boy a eu une journée assez difficile hier, après avoir perdu une tâche lorsqu’il était jumelé avec son camarade de camp David Ginola, avant d’être sélectionné pour relever un autre défi par le camp principal.

Mais lorsqu’il a également lutté pour cette tâche, il a semblé considérer la décision de faire une autre tâche comme une décision personnelle et a estimé que le camp principal l’avait choisi parce qu’il croyait qu’il était le «plus faible».

Naughty Boy a été réconforté par ses camarades de camp hier soir (Photo: ITV/Rex/Shutterstock)

Il a largué la bombe dans le Castle Clink et a déclaré: «Je pense que mon temps ici est terminé.

» J’ai eu un pressentiment tôt et je pensais à ma mère, et je vous aime les gars, mais je ne pense pas qu’après avoir su ce que le camp principal savait ce qu’ils me faisaient subir sachant que j’avais relevé un défi plus tôt…

« Je ne sais pas si je pourrais un jour rejoindre le camp principal », a déclaré le producteur.

Richard Madeley a agi comme la voix improbable de la raison, répondant : « Écoutez parce que nous aimons vous avoir avec nous, ne voudriez-vous pas au moins dormir dessus ? » avec Danny Miller l’exhortant également à le faire.

Arlene Phillips a ajouté : » Vous ne pensez pas que quelque chose va changer ? Même si je n’ai rien dit, je ressens exactement la même chose.

Naughty Boy a dit à ses camarades de camp qu’il voulait partir (Photo : ITV/Rex/Shutterstock)

‘Ce n’est pas une grosse décision prise au hasard… J’ai fait de mon mieux les deux fois aujourd’hui.

« Je ne peux pas aller d’ici dans ce camp principal… Je ne peux pas faire semblant. Je suis désolé. Une chose que je vais vous dire avant que vous n’entriez dans le camp principal, autant qu’ils disent qu’ils nous aiment, ils vous aiment… il n’y a pas d’amour.

Il a également dit à ses camarades de camp de dire au camp principal qu’ils étaient «la raison» de son départ, après s’être senti déçu après une journée difficile.

Naughty Boy a-t-il quitté le château ?

Ant et Dec ont publié une mise à jour à la fin de l’émission de mardi soir (Photo: ITV)

Pour autant que nous le sachions, Naughty Boy n’a pas quitté le château après un changement d’avis avec sa tactique.

À la fin de l’émission de mardi soir, les présentateurs Ant et Dec ont déclaré aux téléspectateurs que Naughty Boy avait décidé de rester dans l’émission pour le moment.

Au lieu de cela, il a prévu d’appeler l’autre équipe pour leurs actions, ce qui l’a contrarié lorsque les camps ont fusionné.

Plus : Je suis une célébrité



Le duo Geordie a confirmé qu’il avait rejoint le camp principal aux côtés de ses camarades de Castle Clink.

Les téléspectateurs verront les retombées du dernier épisode diffusé ce soir, mercredi 24 novembre.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici continue ce soir à 21h sur ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Je suis une célébrité 2021 : « Des caméras de détection à l’épreuve des balles ont été installées » après qu’un fan ait réussi à se faufiler sur le plateau



PLUS : Je suis une célébrité 2021 : Snoochie Shy hurle de terreur alors qu’elle fait face à un deuxième procès grâce au vote du public





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();