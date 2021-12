Je suis une célébrité 2021 : qui était le deuxième candidat éliminé ?

Kadeena Cox a quitté le château (Photo: Rex)

Kadeena Cox est devenue la deuxième candidate à être éliminée de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! pendant l’émission de ce soir.

L’athlète paralympique a suivi l’ancienne juge de Strictly Come Dancing Dame Arlene Phillips hors du château de Gwrych dans le nord du Pays de Galles après avoir reçu le moins de votes du public dimanche soir.

Les présentateurs Ant McPartlin et Declan Donnelly sont venus au camp pour annoncer la nouvelle, Kadeena les a rejoints peu de temps après pour une interview.

L’athlète a déclaré qu’elle avait rejoint l’émission parce qu’elle voulait se tester, bien qu’elle ait précédemment avoué qu’elle avait peur de tout.

Kadeena, qui souffre de sclérose en plaques (SEP), a ajouté: « Je pensais y aller et essayer de voir comment c’était avec la SEP, et c’était difficile.

« Je pensais que ce serait beaucoup plus facile que ce que c’était et je suppose que je viens d’apprendre à gérer ma condition à la maison, et c’est facile pour moi, alors j’ai pensé « Ouais, ça ira, je peux montrer d’autres personnes atteintes de SEP et de maladies chroniques que nous pouvons le faire ».

Kadeena est la deuxième célébrité à être éliminée de la série (Photo: ITV)

« Et c’était plus difficile que je ne le pensais, mais j’ai l’impression d’avoir encore montré que même avec les épreuves et les tribulations de la vie de personne souffrant d’une maladie chronique, vous pouvez toujours craquer et vous amuser. »

Il ne reste que huit concurrents dans la série alors que la finale se profile, dont David Ginola, Adam Woodyatt, Louise Minchin, DJ Snoochie, Danny Miller, Simon Gregson, Naughty Boy, Frankie Bridge, Matty Lee.

S’exprimant après avoir quitté le camp dimanche, Dame Arlene a déclaré qu’elle était « en quelque sorte soulagée ».

Elle a ajouté: » Vous savez, je veux voir ma famille, mais (je suis) émotive à cause de tout ce que cela a été, des hauts et des bas, c’est quelque chose dans ma vie que je n’aurais jamais imaginé faire et ça a été extraordinaire. ‘

La danseuse professionnelle a déclaré que c’était «beaucoup plus difficile» qu’elle ne l’avait prévu et a expliqué: «Je m’étais excitée, j’étais tellement préparée pour ça…

Plus : Je suis une célébrité



« Je me suis concentré sur la raison pour laquelle je faisais cela et ce que je veux accomplir et en retirer, vous savez, pour ma petite-fille, pour essayer de montrer que j’étais intrépide, mais c’est difficile. »

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! continue mardi à 21h sur ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





