Je suis une célébrité 2021 : Richard Madeley a-t-il déjà participé à la série ?

Accrochez-vous, il a l’air familier (Photo: ITV)

Je suis une célébrité revient sur nos écrans ce soir, avec une toute nouvelle série de visages célèbres prêts à affronter les horribles procès Bushtucker dans l’espoir d’être couronnés roi ou reine du château.

Parmi la programmation des étoiles de cette année se trouve Richard Madeley, mieux connu pour être la moitié du couple de célébrités Richard et Judy.

Cependant, beaucoup ont déclaré avoir eu du déjà vu lorsqu’ils ont découvert que l’animateur de Good Morning Britain apparaissait dans l’émission.

Alors, Richard est-il déjà apparu dans I’m A Celebrity ?

Richard Madeley a-t-il déjà participé à I’m A Celebrity ?

Richard Madeley est en effet apparu dans I’m A Celebrity avant… en quelque sorte.

En 2019, il s’est envolé pour l’Australie pour soutenir son gendre, la star du rugby anglais James Haskell, qui apparaissait dans cette série.

Le gendre de Richard, James Haskell, est apparu dans l’émission en 2019 (Photo: ITV)

Là, Madeley a passé une semaine à apparaître dans le spin-off d’ITV2 Extra Camp.

Il a excellé lors d’un essai de Bushtucker dans une termitière géante, collectant toutes les clés, tout en soutenant l’ancien vainqueur Joe Swash tout au long du défi.

Le procès n’a pas semblé rebuter Richard, car il a dit qu’il espérait obtenir un vote pour y participer.

Madeley a déclaré: «J’espère vraiment que je serai voté pour les essais. La chose à propos de ce programme est que vous ne devez pas vous y lancer si vous vous prenez à distance au sérieux.

«Je ne le fais pas et j’ai vraiment hâte d’être couvert par Dieu sait quoi.

« Vous devez être prêt à ce que les gens rient et je vois cela comme une sacrée folie de plaisir. »

Il a déclaré que le seul défi qu’il craignait est la route qu’il devra emprunter pour se rendre au château gallois.

« J’ai passé de nombreuses années dans la ferme de mes grands-parents dans le Shropshire », a-t-il révélé. « Je suis habitué aux animaux, aux rats, alors j’ai eu tout ça assommé.

« Je n’aime pas les hauteurs et ce qui me dérange le plus, c’est le chemin qui mène au château. Peut-être que je devrai marcher sur une planche sur un espace ouvert de 150 pieds.

« Je n’attends pas du tout ça avec impatience et je sais que ma tête pourrait dire » fais-le « et mon corps pourrait geler. »



