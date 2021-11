Je suis une célébrité 2021 : Richard Madeley veut que le public le vote pour les essais

Richard Madeley se dirige vers le château (Photo: ITV)

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! le candidat Richard Madeley a imploré le public de voter pour qu’il fasse les essais avant le lancement de l’émission.

La programmation officielle de la série 2021 a confirmé que le présentateur de Good Morning Britain est l’une des 10 premières stars à entrer dans le château lorsque le programme reviendra dimanche.

Les téléspectateurs peuvent désormais voter pour qui ils veulent concourir lors du premier essai en utilisant l’application du programme, le vote se clôturant mardi à 20 heures et Richard s’est présenté.

« J’espère vraiment que je serai voté pour les essais », s’est-il enthousiasmé. «Le problème avec ce programme est que vous ne devez pas vous y lancer si vous vous prenez à distance au sérieux.

« Je ne le fais pas et j’ai vraiment hâte d’être couvert par Dieu sait quoi ! Vous devez être prêt à ce que les gens rient et je vois cela comme une sacrée folie !’

Richard a déjà participé à quelques essais en tant qu’invité de la série dérivée ITV2 de I’m A Celebrity, Extra Camp, notamment en s’allongeant dans un cercueil avec des serpents.

Richard est l’une des 10 célébrités confirmées pour participer à la prochaine série (Photo: ITV)

Il a déclaré que le seul défi qu’il craignait est la route qu’il devra emprunter pour se rendre au château gallois.

« J’ai passé de nombreuses années dans la ferme de mes grands-parents dans le Shropshire », a-t-il révélé. « Je suis habitué aux animaux, aux rats, alors j’ai eu tout ça assommé.

« Je n’aime pas les hauteurs et ce qui me dérange le plus, c’est le chemin qui mène au château. Peut-être que je devrai marcher sur une planche sur un espace ouvert de 150 pieds.

Richard veut que les téléspectateurs votent pour qu’il fasse les essais (Photo: ITV)

« Je n’attends pas du tout ça avec impatience et je sais que ma tête pourrait dire » fais-le « et mon corps pourrait geler. »

Richard sera rejoint par la star du football David Ginola, l’acteur d’Emmerdale Danny Miller et le chanteur Frankie Bridge.

Louise Minchin est également inscrite, aux côtés du plongeur médaillé d’or olympique Matty Lee, du DJ de Radio 1Xtra Snoochie Shy, du producteur de musique Naughty Boy, de l’athlète médaillée d’or paralympique Kadeena Cox et de l’ancien footballeur de Premier League David Ginola.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! commence le dimanche 21 novembre à 21h sur ITV et ITV Hub.

