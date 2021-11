Je suis une célébrité 2021 : un intrus éliminé après une faille de sécurité au château

ITV a souligné la sécurité des acteurs et de l’équipe de l’émission (Photo: ITV/Rex/Shutterstock)

Un intrus qui a réussi à atteindre le tournage de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ! 2021 a été supprimé à la suite d’une faille de sécurité au château de Gwrych, a confirmé ITV.

Plus tôt cette semaine, il a été confirmé que Richard Madeley avait été contraint de quitter la série télé-réalité après être allé à l’hôpital avec une maladie soudaine, assurant plus tard qu’il se sentait » en forme comme un violon « .

Cependant, ce n’est pas le seul drame auquel la série a été confrontée ces derniers jours, car il est entendu qu’une intrusion s’est produite sur le plateau plus tôt cette semaine.

Il est dit que l’incident a eu lieu avant que l’épisode en direct de vendredi ne soit interrompu en raison des conditions météorologiques défavorables causées par la tempête Arwen, avec un épisode préenregistré diffusé à sa place.

Un communiqué publié par I’m A Celeb a souligné que l’individu en question avait été radié « avec effet immédiat ».

«Une faille de sécurité a été identifiée et un intrus a été expulsé des lieux avec effet immédiat. La sécurité de nos célébrités et de notre équipe de production reste notre principale préoccupation », a-t-il déclaré.

Richard Madeley était « vidé » de quitter la série plus tôt (Photo : ITV/Rex/Shutterstock)

La brèche est survenue peu de temps après qu’un fan ait réussi à traverser plusieurs points de contrôle de sécurité sur le plateau avant l’arrivée des stars, capturant des photos et des vidéos dans les coulisses.

Après l’épisode de vendredi soir, les animateurs Ant McPartlin et Declan Donnelly ont exprimé leur espoir que samedi verrait un retour au format live habituel.

« Merci pour votre compagnie ici ce soir pendant #ImACeleb. J’espère que nous serons de retour « en direct » demain, si le temps le permet. S’il vous plaît, restez en sécurité là-bas », a écrit Dec dans un tweet partagé sur leur compte commun.

Merci pour votre compagnie ici ce soir pendant #ImACeleb. Espérons que nous soyons de retour » en direct » ???? demain, si le temps le permet.

S’il vous plaît restez en sécurité là-bas. ré – antanddec (@antanddec) 26 novembre 2021

Richard a récemment donné sa première interview depuis son départ prématuré du château, affirmant qu’il était « vidé » de partir.

S’adressant à Ant et Dec, le présentateur de Good Morning Britain: «Je me sens aussi en forme qu’un violon et je suis en forme comme un violon. Et vous savez, sans Covid, je serais revenu là-bas en train de manger du riz et des haricots.

«J’ai dû partir… c’est une situation de Covid. Ça nous mord toujours les fesses non ? Ce qui s’est passé, c’est que j’ai eu juste un drôle de petit tour assez tard dans la matinée.

Expliquant qu’ITV est «tellement bon avec le devoir de diligence», il a déclaré qu’ils étaient «inflexibles» sur le fait qu’ils devaient vérifier que Richard allait bien.

«Je suis donc allé à l’hôpital local – je n’y suis resté qu’une heure et demie environ – on m’a fait des contrôles très approfondis et on m’a donné un état de santé parfaitement sain, je vais tout à fait bien. Peu importe ce que vous avez pu lire, je vais très bien », a-t-il déclaré.

Alors que Richard se rendait à l’hôpital, cela signifiait qu’il avait brisé la « bulle » Covid dans laquelle se trouvaient les célébrités, ce qui signifiait qu’il ne pouvait pas retourner au château.

Metro.co.uk a contacté ITV pour commentaires.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! revient ce soir à 21h sur ITV.

