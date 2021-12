Je suis une célébrité: campez en larmes alors que Louise Minchin reçoit un appel de chez elle

Louise était ravie de recevoir un appel téléphonique de sa famille (Photo: ITV/REX)

Louise Minchin a fait pleurer le camp de célébrités après avoir reçu un appel téléphonique émouvant de sa famille dans I’m A Celebrity.

L’ancienne animatrice de BBC Breakfast était ravie de parler à son mari et à ses filles pour se tenir au courant des nouvelles de la maison, qui ont toutes offert des mots de réconfort et de soutien.

Son mari depuis plus de 20 ans, David, lui a assuré qu’elle se débrouillait « brillamment » et que toute la famille était fière d’elle.

Il a ajouté: » Votre belle, gentille et chaleureuse personnalité apparaît à la télé. Votre nature adorable et attentionnée… Oh, je vais pleurer.

Même de loin, Louise s’est souvenue de tout contrôler à la maison alors qu’elle exhortait son mari à ne pas oublier les éléments de ce qui était clairement une liste de choses à faire laissée avant d’entrer dans le camp.

« Appelez la mère de Kadeena et dites joyeux anniversaire à son frère ! » elle a instruit.

L’ancienne animatrice de BBC Breakfast a été assurée qu’elle avait l’air d’être son vrai moi « bienveillant » dans la série (Photo: ITV/REX/Shutterstock)

On pouvait également entendre les filles de Louise, Mia et Scarlett, lui dire à quel point elle allait bien. « Continuez à vous brosser les cheveux ! Bravo », ont-ils ajouté en plaisantant.

Elle a également demandé des nouvelles de ses deux chiens, auxquels David a déclaré qu’ils » monopolisaient le feu » alors que les soirées les plus froides arrivaient.

David n’était pas le seul à verser quelques larmes alors que le reste du camp se serrait dans ses bras et pleurait en écoutant l’appel peu de temps après avoir été ému après avoir reçu leurs articles de luxe.

Snoochie Shy a ajouté que Louise méritait l’appel, car la femme de 53 ans avait été une source constante de soutien pour ses camarades du camp.

« Je suis tellement heureuse que Louise ait reçu l’appel », a-t-elle déclaré. « Louise a été ici pour beaucoup d’entre nous au château. Elle est tout simplement le meilleur système de soutien de tous les temps », a-t-elle déclaré.

Le camarade de camp Snoochie a ajouté que Louise méritait l’appel après avoir tant soutenu le reste des célébrités (Photo: ITV/REX/Shutterstock)

L’appel a cependant touché les autres membres du camp, qui ont déclaré qu’il mettait l’accent sur les moments les plus difficiles de l’émission, à savoir être séparés et coupés de la famille et des amis.

« Ce besoin et cette envie de parler à ma famille, d’être en contact me frappent vraiment très fort et je me rends compte depuis combien de temps j’ai été absent et je trouve cela difficile », a admis Dame Arlene Phillips.

Je suis une célébrité 2021 donnera le coup d’envoi à sa première célébrité lors de l’émission de dimanche soir.

Je suis une célébrité revient dimanche à 21h sur ITV.



