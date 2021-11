Je suis une célébrité : des caméras de détection sont installées après que le fan se soit faufilé sur le plateau

La sécurité a été renforcée sur I’m A Celebrity (Photo: Rex)

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! les patrons auraient installé un système de sécurité «assourdissant» pour empêcher les intrus de pénétrer dans le château de Gwrych dans le nord du Pays de Galles.

Après qu’une fan s’est filmée en train de traverser plusieurs points de contrôle pour se rendre sur le plateau, l’émission de compétition ITV a intensifié ses protocoles pour empêcher qu’un scénario similaire ne se reproduise.

Selon les rapports, l’émission a maintenant installé un kit de sécurité de premier plan nommé « The Amardillo », qui a un angle de vision de 360 ​​​​° et un système d’avertissement vocal pour empêcher les intrus ou les voleurs d’entrer par effraction.

L’équipement est considéré comme l’un des meilleurs moyens de dissuasion du crime dans le pays.

« Cela ressemble à quelque chose de Doctor Who, mais si vous vous retrouviez face à face, vous feriez chier votre pantalon », a déclaré un initié.

«Il peut émettre une alarme assourdissante 16 fois plus forte qu’une voiture qui démarre. Cela causerait à toute personne proche de lui un grave inconfort.

Emma Louise a réussi à monter sur le plateau (Photo: SWNS)

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

La source a ajouté à The Sun: « Les patrons d’ITV sont convaincus que même la seule présence de l’Armadillo, sans parler des autres couches de sécurité, devrait suffire à assurer la sécurité de Ant et Dec et de tous les autres. »

Cette décision intervient après qu’Emma Louise, 39 ans, et son partenaire Andrew, 36 ans, aient accidentellement franchi le premier point de contrôle de sécurité, sans qu’on leur ait demandé de montrer une pièce d’identité ou un laissez-passer.

Après avoir franchi cinq autres points de contrôle, le couple est sorti de son véhicule et s’est promené un peu, capturant plusieurs membres de l’équipage dans sa séquence vidéo.

Emma a pris des photos autour du château (Photo : SWNS)

Dans la vidéo, Emma a exprimé à quel point elle était choquée lorsqu’Andrew a réussi à traverser les points de contrôle, la sécurité « se contentant de nous faire signe et tout ».

En caquetant, la mère a déclaré: «Nous entrons littéralement dans le château. Je ne sais tout simplement pas comment cela s’est produit. Andrew l’a complètement blâmé. Personne ne nous a demandé ce que nous faisions, ils n’arrêtent pas de nous faire signe d’entrer.

Je suis une célébrité 2021 a officiellement débuté dimanche, les 10 premiers candidats étant divisés en deux groupes.

Plus : Je suis une célébrité



Dans les scènes diffusées mardi soir, Vilain garçon s’est senti abattu après avoir perdu deux essais d’affilée et a dit à ses camarades de camp qu’il pensait que son « temps ici était terminé ».

Metro.co.uk a contacté ITV pour commentaires.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! continue ce soir à 21h sur ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();