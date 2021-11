Je suis une célébrité : les camarades de camp choqués par le contact avec la mort de David Ginola

David a révélé l’histoire à Naughty Boy, Richard, Arlene et Danny (Photo : ITV/Rex/Shutterstock)

La légende du football David Ginola a choqué ses camarades de camp dans le Clink en révélant son expérience de mort imminente dans l’épisode de lundi de Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !

Le Français, qui a subi une crise cardiaque sur le terrain alors qu’il jouait dans un match de charité en 2016, a tout partagé avec ses camarades de camp Naughty Boy, Dame Arlene Phillips, la star de Good Morning Britain Richard Madeley et l’acteur d’Emmerdale Danny Miller.

Alors que le producteur Naughty Boy demandait au joueur de 54 ans la vérité derrière ce qu’il avait entendu, il a admis: « Je ne pensais pas que c’était possible », car le sportif a déclaré qu’il était techniquement mort pendant 12 minutes.

David s’est rappelé qu’il était «juste tombé au sol» en jouant, et la RCR a été pratiquée sur lui pendant 12 minutes.

Il a expliqué: « Ils m’ont choqué une fois, deux fois, trois fois … ils ont dit: » Je pense que votre ami est mort. Une quatrième, cinquième fois… la cinquième fois, un battement de cœur.

Il a également révélé comment le chirurgien l’avait appelé « très chanceux » et « un miracle ».

Le footballeur a détaillé ce qui lui est arrivé en 2016 (Photo : ITV/Rex/Shutterstock)



Danny a également admis avoir le béguin pour David (Photo: ITV/Rex/Shutterstock)

« Ouais… le chirurgien a dit : « Vous avez eu beaucoup de chance David, c’est un miracle. Dans votre état, neuf sur dix seraient morts ».

Le footballeur a admis que son expérience l’avait laissé « plein de questions ».

« Est-ce un message, est-ce que je retourne pour une seconde vie dans un but ? », a-t-il demandé. « Parce que quand tu te bats quand tu es mort, tu es à la croisée des chemins… il y a la vie et la mort. »

Richard a fait remarquer: « Je suppose que certaines personnes ont simplement un instinct de survie inné plus fort que d’autres. »

Il a ajouté plus tard que l’ouverture de David démontrait « à quelle vitesse nous sommes devenus très, très proches ».

« Maintenant, c’est une grande histoire à raconter. Vous ne demandez pas à quelqu’un d’en parler à la légère.

Richard a été impressionné par David (Photo : ITV/Rex/Shutterstock)

David a ajouté à ses camarades de camp: « C’est unique, car vous n’avez aucun avertissement. Tu pourrais marcher comme ça et boum, tomber et c’est fini.

Naughty Boy s’est fait un câlin pour remercier l’ancien joueur de Premier League pour le partage.

Plus : Je suis une célébrité



David a alors rompu l’ambiance en disant : « Allez, faisons cuire du riz. Nous avons besoin de riz et de haricots pour rester coincés !

Ailleurs, il a fait forte impression sur Dame Arlene et Danny, qui ont tous deux admis avoir le béguin pour le Français alors qu’ils admiraient la façon dont il s’est retrouvé coincé dans des tâches et s’est entraîné.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! revient demain à 21h15 sur ITV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Je suis une célébrité 2021 : Danny Miller et Dame Arlene Phillips révèlent un énorme béguin pour David Ginola alors qu’il s’entraîne



PLUS : Je suis une célébrité 2021 : Ant et Dec se moquent de Boris Johnson avec une blague effrontée « Pardonne-moi »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();