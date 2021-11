Je suis une célébrité : Peta appelle au boycott des procès « cruels » de Bushtucker

Les essais de Buchtucker avec des animaux vivants sont « fatigués, collants et cruels », dit Peta (Photo : ITV/Rex)

Peta a appelé au boycott de Je suis une célébrité de cette année… Sortez-moi d’ici ! sur l’utilisation continue d’animaux vivants dans le spectacle pour des «rires bon marché».

L’association caritative pour les droits des animaux a longtemps fait campagne contre l’utilisation d’animaux dans les tristement célèbres essais Bushtucker, des rats et serpents vivants aux araignées, cafards et vers de farine.

Parler à Metro.co.uk, Jennifer White, responsable des médias et des communications de Peta UK, a déclaré que l’attitude du public britannique était en train de changer et qu’ITV devait changer la structure de l’émission s’il voulait rester pertinent.

« Chaque saison de cette émission apporte plus de cruauté sur nos écrans », a déclaré Jennifer.

« Les animaux sont terrifiés, maltraités et tués pour ces défis et c’est pour un rire bon marché. »

L’association caritative a décrit les procès comme « absolument faux » et appelle à leur « arrêt ».

« Nous encourageons tout le monde à boycotter l’émission de cette année », a-t-il ajouté.

Les concurrents des essais Bushtucker sont souvent inondés de bugs vivants (Photo: ITV)

Peta a déclaré qu’il était « incroyablement décevant » que l’échange de l’Australie au Pays de Galles n’ait pas entraîné de changement dans le format de l’émission et l’interdiction des animaux vivants, choisissant plutôt « de continuer avec exactement les mêmes cascades fatiguées, collantes et cruelles qu’ils repoussent depuis des années.

Le Royaume-Uni est « connu pour être une nation d’amoureux des animaux », et Peta affirme qu’ITV « a longtemps manqué la cible, faisant référence aux centaines de plaintes qui ont été déposées auprès de l’Ofcom.

« Les gens ne voulaient pas voir des animaux mangés vivants, et ils se sont débarrassés des défis liés à l’alimentation en direct, mais nous voyons toujours des animaux traités de ces manières incroyablement horribles, le tout pour essayer d’augmenter leurs cotes d’écoute à la télévision. »

Peta a qualifié l’utilisation d’animaux vivants dans la série de « fatiguée, collante et cruelle » (Photo: ITV)

Peta dit que le vent de l’opinion publique est en train de tourner et que les gens se rendent compte maintenant que « les animaux, quelle que soit leur forme ou leur taille, ne devraient pas être maltraités pour le divertissement », qu’il s’agisse de chats, de chiens ou de vers de farine.

Il n’y a pas que les procès Bushtucker où Peta accuse I’m A Celeb de maltraitance animale : Jennifer se souvient qu’« un rat a été poignardé à mort dans le camp ».

L’incident auquel Peta fait référence vient de la série 2009 de I’m A Celebrity, où deux candidats, Gino D’Acampo et Stuart Manning ont été envoyés en « exil » et pensaient que leur maigre repas de riz et de haricots n’aurait pas assez de protéines.

Gino a poignardé et tué un rat qui « courait dans le camp », a-t-il déclaré à la salle du journal de l’émission, et les hommes ont mangé le rat avec leur repas.

Un tribunal de Sydney a appris que le rat avait mis plus d’une minute à mourir après avoir été poignardé, et ITV a été condamnée à une amende de 1 660 £ pour cruauté envers les animaux suite à l’incident.

Les serpents vivants sont un autre élément essentiel des essais de l’émission (Photo: Rex)

« Si nous voyions des chiens et des chats mangés vivants et piétinés par les célébrités, il y aurait un tollé absolu et nous aurions déjà vu une interdiction », a fait valoir Jennifer.

La plupart des gens qui regardent l’émission « le font pour le drame dans le camp ou pour toute romance improbable » plutôt que de voir des animaux vivants utilisés dans les essais de cette manière ».

« Cela détourne vraiment les gens du programme, et les gens comprennent que cette émission dégage un message irresponsable. »

L’émission populaire est animée par Ant et Dec (Crédits : ITV/REX/Shutterstock)

Le groupe de pression affirme que le public britannique « en apprend tellement plus sur les animaux avec lesquels nous partageons cette planète » et que « tous les animaux, pas seulement les animaux mignons et câlins, veulent vivre à l’abri du danger ».

Les insectes, par exemple, « se sont avérés avoir des comportements et des relations complexes comparables à ceux de n’importe quel mammifère » et devraient être traités avec le même respect que les chiens et les chats, soutient l’association.

En 2019, l’organisation a lancé une pétition pour arrêter les essais Bushtucker qui utilisent des animaux vivants, qui, selon Peta, ont atteint plus de 40 000 signatures.

Un porte-parole de Je suis une célébrité a déjà dit Metro.co.uk: ‘I’m A Celebrity respecte la loi sur le bien-être animal concernant l’utilisation des animaux et nous sommes fiers de nos pratiques de production exemplaires.’

I’m A Celebrity a déjà été critiqué cette année par les associations caritatives pour les animaux et le public, malgré le fait que l’émission n’ait pas encore commencé.

La condamnation est intervenue le mois dernier après qu’une publicité pour la nouvelle série a vu Ant McPartlin chevaucher un petit poney Shetland tout en étant habillé comme un chevalier.

Les fans craignaient que Ant soit bien trop grosse pour monter sur le petit cheval (Photo : Instagram/antanddec)

Les fans ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de la vidéo, affirmant que Ant était » trop grosse » pour cela, et Peta a publié une déclaration demandant: » Y a-t-il quelque chose que je ne ferais pas dans une tentative désespérée d’obtenir des rires bon marché au détriment de bien-être des animaux ?

Un porte-parole de I’m A Celebrity a dit Metro.co.uk à l’époque : « Le poney utilisé dans la promo est formé professionnellement pour travailler dans l’industrie du cinéma et de la télévision.

«Tout au long du tournage, le maître des chevaux et une équipe de gestionnaires experts étaient sur place à tout moment. La sécurité et le bien-être des chevaux et poneys utilisés pour le tournage étaient la priorité absolue pour tout le monde.

La série ITV – qui est animée par Ant et Dec – sera tourné au château au Pays de Galles pour la deuxième année consécutive plutôt que son camp habituel Down Under en Australie en raison de la pandémie.

Metro.co.uk a contacté ITV pour commentaires.

I’m A Celebrity revient sur ITV le 21 novembre.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();