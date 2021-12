Je suis une célébrité : Simon Gregson et Kadeena Cox ont réussi à faire passer de la nourriture en contrebande

Il n’y avait aucun moyen d’arrêter ces deux camarades de camp affamés (Photo: ITV)

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! les candidats Simon Gregson et Kadeena Cox ont avoué avoir réussi à faire passer de la nourriture aux patrons et dans le château.

Après avoir quitté la série ITV à la deuxième place, l’acteur de Coronation Street, Simon, a déclaré qu’il avait secrètement apporté des cubes de bouillon à son retour dans l’émission après l’évacuation des camarades de camp pendant la tempête Arwen.

S’exprimant dans Legends Of The Castle de ce soir, il a déclaré: » J’essaierais de faire entrer en contrebande du sel, du poivre et beaucoup de cubes de bouillon. Ils m’ont eu sur le sel et le poivre mais ils ne m’ont jamais eu sur les cubes de bouillon.

« Chaque fois que je cuisinais, je mets un peu de cube de bouillon dedans. »

La paralympienne Kadeena a également réussi à cacher sa contrebande aux yeux attentifs des producteurs.

« J’ai essayé de faire entrer en contrebande de la contrebande, des originaux Fruitella et Werthers et je vais être honnête, j’en ai eu une poignée », a-t-elle déclaré.

Simon a ajouté des cubes de bouillon au riz (Photo: ITV)

Bien que les deux stars aient réussi à obtenir des marchandises au-delà de la sécurité, la situation alimentaire dans le château était toujours douloureusement sombre.

« Nous nous sommes retrouvés à rêver de nourriture tout le temps, c’est tout ce dont nous parlerions », a admis Matty Lee.

En parlant de riz et de haricots, Richard Madeley a poursuivi : « C’est comme manger du papier journal haché et de l’eau, c’est la texture. »

Louise Minchin a ajouté: « Le riz et les haricots sont implacables et ils vous broient en quelque sorte parce qu’ils sont fades et sans goût. »

Kadeena s’est faufilée dans des bonbons (Photo: ITV)

Oh, et pour aggraver les choses, il y avait souvent des moments où Kadeena et Naughty Boy se cognaient la tête pendant qu’ils préparaient les repas.

« Moi et Naughty Boy avons créé des feux d’artifice dans la cuisine de la bonne nourriture, mais aussi de grosses disputes », a-t-elle avoué.

Plus : Je suis une célébrité



Naughty Boy a ajouté: « J’ai eu un peu chaud dans la cuisine, mais moi et Kadeena sommes tous les deux des chefs passionnés. »

Nous parions que Hanger avait un rôle à jouer…

Legends of the Castle est diffusé à 21 heures ce soir sur ITV et ITV Hub.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();