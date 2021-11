Je suis une célébrité : vrai nom et chansons de Naughty Boy, dont La La La

Naughty Boy entrera dans le château de Gwrych ce week-end (Photo: ITV)

Le producteur de musique Naughty Boy est l’une des 10 stars qui participeront à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! château.

Le hitmaker de 36 ans rejoint Richard Madeley, Frankie Bridge et l’olympien Matty Lee dans le nord du Pays de Galles, où ils passeront plusieurs semaines à camper au château de Gwrych.

Naughty Boy – de son vrai nom Shahid Khan – a travaillé avec un grand nombre d’artistes parmi les plus talentueux au monde ces dernières années.

Il est surtout connu pour son travail avec des chanteurs tels que Beyonce et Sam Smith, la chanson de ce dernier La La La remportant la meilleure chanson et la meilleure vidéo aux Mobo Awards en 2013.

Son tube avec Beyonce en 2015, intitulé Runnin’ (Lose It All) a atteint la quatrième place des charts britanniques.

Son histoire vers la célébrité est assez sauvage, ayant remporté 40 000 £ sur Deal Or No Deal en 2007, qu’il a utilisé pour installer un studio d’enregistrement à la maison.

La star a collaboré avec certains des plus grands noms de la musique (Photo: PA)

Dans les années qui ont suivi, il a réussi à obtenir un contrat avec Sony ATV, qui a conduit aux chansons Chipmunk’s Diamond Rings et Wiley’s Never Be Your Woman, qui présentent toutes deux Emeli Sandé.

Le producteur a expliqué son raisonnement pour vouloir participer à la série à succès ITV, partageant qu’il voulait que les gens apprennent à connaître le vrai lui.

Il a déclaré: « Je ne suis pas du tout une célébrité. Ma musique est la célébrité et c’est maintenant l’occasion pour moi de montrer aux gens ce que je suis vraiment.

« Je ne sais pas ce que les gens de l’industrie musicale penseront de ma présence au Castle, mais je pense que faire une pause est quelque chose que tout le monde devrait avoir et faire une fois par an. »

Après son annonce, le hitmaker a également déclaré qu’une des raisons pour lesquelles il souhaitait participer était de sensibiliser le public à l’association caritative Dementia UK.

Sa mère Zahids, 67 ans, est atteinte de démence et il l’aide à s’occuper d’elle en tant que soignant avec le couple vivant ensemble.

Il a ajouté: « Je pense qu’il est important que des gens comme moi en fassent prendre conscience. Dementia UK a besoin d’un financement constant, et maman va me manquer le plus pendant mon absence au château.

«Je vis avec maman et j’ai l’habitude de la voir tout le temps. Maman ne va pas très bien et ça va être difficile pour moi d’être absent. Mais cela dit, je pense que la pause sera bonne pour nous deux.

https://www.youtube.com/watch?v=3O1_3zBUKM8

En ce qui concerne ce qui l’inquiète avant son passage, il a fait part de sa plus grande peur aux fans.

‘J’ai le vertige aussi, rien dans le Château n’est sympathique cependant. Mais j’ai hâte de participer aux Trials uniquement parce que si nous obtenons les étoiles, c’est bon pour tout le monde.

« Je suis impatient de faire quelque chose d’héroïque pour tout le monde dans le camp », a-t-il déclaré.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! commence ce soir à 20h sur ITV.



PLUS : Je suis une célébrité : quel âge a Arlene Phillips et est-elle une dame ?



PLUS : Je suis une célébrité 2021 : le château de Gwyrch entouré de flammes avant l’arrivée des célébrités lors d’un test pyrotechnique



PLUS : Je suis Matty Lee d’une célébrité en sortant de l’ombre de Tom Daley : « Je veux me faire un nom »

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();