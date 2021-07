Je suis une personne sceptique, mais je vois le positif

Toto Wolff choisit de regarder du bon côté après une période difficile de trois semaines pour Mercedes alors qu’ils ont pris du retard dans le championnat des pilotes et des constructeurs.

Red Bull a remporté les cinq dernières courses d’affilée, Max Verstappen remportant la victoire au cours des trois dernières.

En conséquence, le Néerlandais a pu se construire une avance de 32 points sur Lewis Hamilton, tandis que Mercedes compte 44 points de retard sur les constructeurs.

Avec 13 courses restantes, suite à l’annulation du Grand Prix d’Australie, il reste encore beaucoup à jouer, et Mercedes semblera probablement plus forte au moment où le Grand Prix de Grande-Bretagne se déroulera, compte tenu de leur faiblesse relative au Red Bull Ring.

“Nous ne renonçons jamais à aucune bataille, ce sont les dernières choses que nous faisons”, a déclaré Wolff. « Je suis toujours une personne sceptique, le verre à moitié vide, mais je vois le positif.

« Nous avons 13-14 courses à disputer. Nous sommes à un abandon de Red Bull, pas plus, et nous avons perdu plus de points que nous n’aurions dû en perdre à cause de nos propres erreurs.

“Il est clair qu’en Autriche, les deux dernières courses, nous n’avons pas eu les performances que nous devons avoir pour combattre Red Bull et nous devons nous ressaisir dans chaque domaine et, espérons-le, mieux performer sur les autres pistes.”

Hamilton a terminé quatrième au Grand Prix d’Autriche après avoir subi des dommages pendant la course, le champion en titre permettant à Verstappen d’étendre son avantage de 14 points dans le processus.

Le Britannique vise un championnat record de huitième pilotes et Wolff a déclaré que l’équipe serait provocante et refuserait d’accepter la défaite.

“Perdre 13 ou 14 points, ce n’est pas génial mais c’est quand même un long match”, a-t-il ajouté.

“C’est contre toute attente pour nous maintenant, et c’est clair parce qu’ils ont un avantage de performance et vous pouvez le voir.

«Mais toutes ces années, j’ai essayé de garder les pieds sur terre en ne me laissant pas emporter par la performance et maintenant je dois faire le contraire.

« Nous n’allons pas baisser les bras à ce stade de la saison. Nous n’abandonnerons à aucun moment à moins qu’il ne soit plus mathématiquement possible de gagner ce championnat.

“Nous devons donc voir les choses avec optimisme plutôt que pessimisme comme nous l’avons fait dans le passé.”