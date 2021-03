Je suis vacciné contre le COVID-19, mais mes enfants ne le sont pas. Qu’est-ce qui est sûr pour nous?

En mars, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont publié leurs directives tant attendues pour les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19. Ceux qui ont la chance d’avoir reçu les deux doses de vaccin (ou une dose du vaccin à dose unique de Janssen / Johnson & Johnson) peuvent désormais passer du temps dans une maison privée, sans masque, avec d’autres personnes entièrement vaccinées, selon les directives.

Mais qu’en est-il des familles avec enfants?

À l’heure actuelle, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à se faire vacciner contre le COVID-19 aux États-Unis, il n’y a donc aucun moyen qu’ils puissent être entièrement protégés. Cela signifie-t-il que les parents et leurs enfants sont en train de contempler une autre année d’isolement? Voici ce qu’il faut savoir.

Les enfants tombent gravement malades beaucoup moins souvent que les adultes

Tout d’abord, la bonne nouvelle: il est assez rare que les enfants attrapent un cas grave de COVID-19. Selon les estimations du CDC, les taux d’hospitalisation pour le COVID-19 sont 80 fois plus élevés chez les adultes de plus de 85 ans que chez les enfants de 5 à 17 ans. Les taux de mortalité des adultes de plus de 85 ans sont 7 900 fois plus élevés que ceux des enfants.

Il y a toujours des exceptions malheureuses, bien sûr. Les enfants ont certainement été hospitalisés et sont morts du virus, et certains ont développé une maladie inflammatoire connue sous le nom de MIS-C. Certaines preuves suggèrent également que les enfants, comme les adultes, peuvent développer des symptômes à long terme après une infection. Mais, en général, un enfant qui tombe malade du COVID-19 est susceptible d’avoir un cas assez bénin et de se rétablir complètement.

Alors, qu’est-ce qui est sûr pour ma famille?

Même si les enfants sont moins à risque, les familles avec des enfants non vaccinés ne devraient pas se précipiter dans la vie prépandémique, même si les deux parents sont complètement immunisés, déclare le Dr David Kimberlin, codirecteur de la division pédiatrique des maladies infectieuses chez Children’s. de l’Alabama. «Nous commençons à nous détendre et à sortir de cette obscurité», dit Kimberlin, mais «ce n’est pas encore le plein soleil».

Votre famille peut cependant faire de petits pas. Selon les directives des CDC, les personnes entièrement vaccinées peuvent visiter un foyer de personnes non vaccinées, à condition qu’aucune des personnes non vaccinées ne présente une condition sous-jacente qui les expose à un risque de complications. Cela signifie, par exemple, que les grands-parents vaccinés de vos enfants pourraient venir chez vous pour une visite intérieure non masquée, même si les enfants ne sont pas encore protégés.

Une telle visite n’est pas entièrement sans risque, déclare le Dr Richard Malley, médecin-chef de la division des maladies infectieuses du Boston Children’s Hospital. Malley dit qu’il est convaincu qu’une personne entièrement vaccinée est moins susceptible de propager le virus qu’une personne non vaccinée, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure ils sont moins susceptibles. Sans cette information – et avec de nouvelles variantes compliquant notre connaissance du virus et de sa propagation – il est impossible de dire exactement à quel point il serait risqué pour un enfant non vacciné de passer du temps démasqué avec d’autres personnes, même si ces autres personnes se sont fait vacciner .

Les enfants peuvent-ils avoir une date de jeu?

Tant que vos enfants ne seront pas vaccinés, Kimberlin dit qu’il n’inviterait personne non vaccinée à entrer dans la maison sans masque – même un autre enfant. Les enfants pourraient potentiellement s’infecter les uns les autres, puis transmettre le virus à quelqu’un d’autre, dit-il.

Cette situation s’améliorera avec le temps, dit Malley. À mesure que de plus en plus d’adultes se font vacciner, le nombre de cas, les taux de positivité des tests et les hospitalisations devraient continuer à baisser. Comme ils le font, vous pourriez vous sentir plus confiant quant à l’expansion de votre bulle sociale, car il sera de plus en plus improbable que quelqu’un dans votre cercle ait été exposé au virus. «Ce risque diminue à mesure que l’intensité du virus diminue dans cette communauté», dit Malley.

Mais pour l’instant, il est toujours plus sûr d’organiser des dates de jeu pour les enfants à l’extérieur ou à l’intérieur avec des masques, suggère Kimberlin. Et si votre enfant a un problème de santé qui l’expose à un risque plus élevé de maladie grave, vous voudrez peut-être continuer à prendre des précautions jusqu’à ce qu’il puisse se faire vacciner.

Qu’en est-il des vacances et des lieux publics?

Le Dr Guliz Erdem, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au Nationwide Children’s Hospital, dit que vous devriez être plus prudent à l’extérieur de votre maison qu’à l’intérieur. Dans une maison privée, vous avez une assez bonne idée du nombre de personnes qui y seront et des personnes vaccinées. Ce n’est pas vrai, par exemple, dans un restaurant ou un cinéma. «L’essentiel est d’éviter les foules et les environnements encombrés – des endroits où vous ne pouvez pas contrôler ce qui va se passer», dit-elle.

Ici aussi, la situation s’améliorera à mesure que davantage de personnes se feront vacciner et qu’il y aura moins de virus en circulation dans votre communauté. Mais à l’heure actuelle, le virus est suffisamment répandu dans la plupart des régions des États-Unis pour justifier d’éviter les espaces intérieurs partagés, en particulier ceux où les gens ne porteront pas de masques.

En ce qui concerne les vacances, le CDC ne recommande pas encore les voyages récréatifs, même pour ceux qui sont entièrement vaccinés. Mais si votre famille décide de faire un voyage, essayez de choisir une destination où le virus ne se propage pas largement – et, idéalement, une à une distance en voiture. Les avions ne se sont pas avérés être des lieux communs de propagation du virus, mais la voiture familiale présente un risque encore plus faible, dit Malley.

Et planifiez vos activités en gardant à l’esprit le COVID-19, dit Malley. Si vous avez un enfant non vacciné, passer du temps à la plage est probablement un choix plus sûr qu’une journée pleine d’activités à l’intérieur.

Les enfants peuvent-ils retourner à l’école?

Heureusement, les données suggèrent de plus en plus que les écoles ne sont pas un terrain fertile majeur pour le virus, tant que les institutions prennent les précautions nécessaires en matière de masquage, de distanciation sociale et de ventilation. Les écoles deviendront également de plus en plus sûres à mesure que davantage d’employés adultes se feront vacciner.

Tant que l’école de votre enfant suit les protocoles COVID-19 – comme exiger des masques à l’intérieur et garder les élèves espacés de quelques mètres – il est probablement prudent de les renvoyer en classe. Malley, Erdem et Kimberlin disent tous qu’ils se sentiraient à l’aise de renvoyer un enfant d’âge scolaire, à condition que l’école ait mis en œuvre les bonnes précautions.

Mais si vous pensez que le plan de sécurité de votre école n’est pas adéquat, ou s’il y a une épidémie dans votre région, cela peut être un argument pour garder les enfants à la maison au moins un peu plus longtemps.

Quand mes enfants peuvent-ils se faire vacciner?

Cela dépend du moment où les fabricants de vaccins terminent leurs études secondaires. Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson étudient tous actuellement leurs injections chez des enfants de différents âges pour s’assurer qu’ils sont sûrs et favoriser une réponse immunitaire chez les jeunes.

Une fois ces données finalisées et soumises à la Food and Drug Administration des États-Unis, l’agence décidera d’autoriser ou non les vaccins pour les jeunes. Les adolescents seront probablement éligibles aux vaccins à un moment donné en 2021, selon les experts.

Après cela, les fabricants continueront probablement à travailler leur chemin vers le bas en âge. Les jeunes enfants et les bébés peuvent être les derniers à devenir éligibles pour les vaccins. Mais avec chaque groupe d’âge vacciné, l’immunité du troupeau se renforcera, offrant plus de protection à ceux qui ne sont pas vaccinés.