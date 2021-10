« Je suis vengeance »: Robert Pattinson semble prometteur dans le rôle de Batman – découvrez la date de sortie, le casting, la réaction des fans et plus

The Batman : réalisé par Matt Reeves, le film sortira en salles le 4 mars 2022 (Photo : Twitter/ ComicBook.com)

Le Batman: La bande-annonce du film le plus attendu, ‘The Batman’ est sortie aujourd’hui et les fans de DC deviennent déjà gaga. La bande-annonce a été lancée il y a 12 heures sur Twitter par la page officielle de Batman avec la légende : « La vengeance est arrivée à #DCFanDome. Regardez la nouvelle bande-annonce de The Batman maintenant ! Uniquement en salles le 4 mars ». La sortie en salles du film est prévue le 4 mars 2022. Consultez le tweet.

La vengeance est arrivée au #DCFanDome. Regardez la nouvelle bande-annonce de @TheBatman maintenant ! Uniquement en salles le 4 mars. #TheBatman pic.twitter.com/eVzDmmazUR – Batman (@DCBatman) 16 octobre 2021

Alors que la moitié des internautes est folle de Batman, d’autres sections d’internautes sont ravies de voir Robert Pattinson dans le rôle de Batman. Un Twitter a partagé : « Ce film va être épique et Robert Pattinson va être un Batman incroyable ! Je suis vraiment enthousiaste. »

D’autres ont également réagi positivement, signalant le succès du film avant sa sortie. « Le Batman va être génial et j’ai hâte de le voir alors », « Ça a l’air prometteur. J’ai hâte », ont écrit certains utilisateurs. La bande-annonce qui a été tweetée il y a 12 heures a déjà recueilli 87,1 000 vues (et plus). Sur YouTube, la bande-annonce a reçu un accueil fantastique des fans de Batman et la bande-annonce a été vue par 1 35 000 téléspectateurs jusqu’à présent.

Le synopsis du film se lit comme suit : « Le Riddler joue un jeu dangereux du chat et de la souris avec Batman et le commissaire Gordon à Gotham City. » Réalisé par Matt Reeves, le public verra des acteurs comme Robert Pattinson, Paul Dano, Zoe Kravitz dans les rôles principaux. Le budget global du film est de 100 millions de dollars.

