« Je suis venu au PSG pour gagner des titres et notamment la Ligue des Champions »

01/11/2021 à 07:01 CET

Lluís Mascaró | Albert Masnou

Lors de l’interview SPORT, Leo Messi analyse son présent le plus immédiat, son quotidien au PSG, ses nouvelles routines de vie et ses ambitions avec le club qui n’a pas mis une semaine à le signer après avoir su qu’il ne pouvait pas continuer à Barcelone.

-Comment se passent ces premiers mois au PSG ?

Depuis mon arrivée, j’avais l’impression d’être dans les vestiaires depuis longtemps car j’ai beaucoup de connaissances, des gens qui parlent espagnol et qui font l’adaptation beaucoup plus vite, honnêtement. Au niveau sportif, il semble que ça ne commence jamais vraiment car j’ai un match avec l’équipe nationale tous les mois. Vous ne venez pas de vous installer dans le fait que vous devez repartir et cela rend les choses plus difficiles mais petit à petit j’entre dans la dynamique du club car au delà du fait qu’ils soient là depuis deux mois, il n’y a toujours pas beaucoup de matchs que je joué. On s’habitue encore aux choses.

-Quel a été le pire et le meilleur moment de ces deux mois ?

Les mauvais moments étaient au début, quand tout était soudain, venir ici, passer un mois et demi à l’hôtel et ce n’est pas facile de le faire avec les garçons, qui avaient déjà commencé l’école. Nous étions au centre et cela rendait la circulation insupportable. Il nous a fallu une heure pour l’école et une heure pour l’entraînement. Les enfants qui n’en pouvaient plus d’être à l’hôtel. C’était difficile. En même temps, nous avons essayé de profiter de l’expérience de la ville, de tout connaître un peu jusqu’à notre retour à la maison. Cela a tout amélioré.

-Quels sont tes objectifs avec le PSG ? Vous considérez-vous comme le favori pour remporter la Ligue des champions ?

Oui, quand je suis arrivé ici, c’était l’une des principales raisons. Comme quand je l’ai dit dans mes adieux, jusqu’au dernier moment où je joue, je vais essayer de continuer à gagner des choses. Quand j’ai pris la décision de venir au PSG, c’était l’une des raisons pour cela parce qu’ils ont une grande équipe, une envie de continuer à grandir en tant que club, de gagner la Ligue des champions après tant d’années à essayer. Pour tout cela, j’ai décidé de venir ici et ce sont aussi mes objectifs.

-Comment est ta relation avec Neymar et Mbappé? Comment vous ont-ils accueilli ?

La vérité est que toute la garde-robe est spectaculaire. Il m’a rendu les choses très faciles. J’ai une relation de longue date avec Ney, nous avons continué à parler malgré le fait de ne pas jouer ensemble. Avec Kylian au début c’était bizarre car on ne savait pas s’il restait ou partait. Il était avec ses affaires. Heureusement, nous apprenons à nous connaître davantage, sur et en dehors du terrain. Nous nous entendons spectaculairement. Il y a un bon et sain groupe dans le vestiaire. La vérité est que très bien.

-Quel trident est le meilleur, le MSN du Barça ou le MNM du PSG?

Il ne peut pas être acheté. Sont différents. Luis est un autre type de 9, avec des caractéristiques différentes de Mbappé. Kylian jouait à l’extérieur ces dernières années. Celui-ci, et je ne me souviens pas si le précédent aussi, joue plus de neuf. Luis est plus un buteur qu’avant, en tant qu’avant-centre. Kylian consiste plus à venir jouer, à être puissant et à vous tuer avec des espaces. La vérité est que cela change la façon d’être de l’avant-centre. Il est difficile de comparer. J’ai eu la chance d’être sur ce trident du Barça, ce qui était merveilleux et j’espère qu’avec cela, nous pourrons faire la même chose que le précédent.

-Comment voyez-vous le championnat de France ? Plus de physique ?

Cela a pris beaucoup de temps mais j’ai joué peu de matchs. Trois en championnat et un peu plus. C’est une ligue plus physique, où les matchs sont beaucoup divisés, les allers-retours se jouent beaucoup, où il y a des joueurs forts et rapides. Sur le plan physique, ça change beaucoup. En Espagne, toutes les équipes essaient de jouer beaucoup plus et cela peut vous voler le ballon si vous n’appuyez pas bien. Ce sont plus coup pour coup que d’attendre que vous frappiez le compteur. La plus grande différence se situe au niveau physique.

-Qu’est-ce que tu fais de mieux ?

J’ai l’habitude d’être à Barcelone toute ma vie où nous avons eu le ballon presque tout le match dans tous les matchs où nous avons géré les rythmes et les temps. Historiquement, ça se jouait comme ça dans ce club. Aujourd’hui je m’adapte à un nouveau club, une nouvelle façon de jouer, une nouvelle ligue. Je ne sais pas ce qui sera mieux pour moi. J’essaie de m’adapter rapidement à ce que j’ai aujourd’hui pour continuer à donner le meilleur de moi-même et à aider.

-En Ligue des champions, il a bien commencé avec trois buts en trois matchs. Est-ce votre grand objectif ?

Oui, c’est mon grand objectif et celui du club. Il parie depuis longtemps sur sa volonté de gagner la Ligue des champions. Elle était très proche et c’est son grand objectif. Nous sommes l’un des candidats mais pas le seul. Tout le monde parle du PSG à cause des joueurs qu’il a, mais il y a d’autres très bonnes équipes qui travaillent ensemble depuis des années et ont également signé comme Manchester, City, Bayern, Liverpool, Atlético Madrid, Chelsea & mldr; Il y a un certain nombre d’équipes qui ont le pouvoir de gagner la Ligue des champions. Le meilleur ne gagne pas toujours car cela dépend de nombreux détails ou circonstances. Tout peut arriver mais si nous sommes l’un des candidats.

Dans le match contre Leipzig souffert mais a fini par voir une première explosion de Messi avec le PSG en Ligue des Champions & mldr;

C’est difficile, comme je vous l’ai dit. Dans cette compétition, c’est très compliqué. Leipzig sont des adversaires compliqués qui vous jouent main dans la main, qui sont très dynamiques, qui sont physiquement forts, qui ont de très bons joueurs et peu importe à quel point l’entraîneur a changé, ils jouent de la même manière depuis de nombreuses années. C’est un groupe difficile que nous avons joué et nous avons mal commencé et la vérité est qu’il était important de battre City et Leipzig.

-Comment est ta vie à Paris ? Très différent de Barcelone ?

Oui, c’est différent. A Castelldefels, nous y étions très habitués. Nous avions tout facile, proche. J’allais emmener les enfants à l’école, je venais, je m’entraînais, je rentrais manger chez moi, je récupérais les enfants. Aujourd’hui, je n’ai pas assez pour aller chercher les enfants à l’école et aller à l’entraînement. Pour le temps. Ni l’un ni l’autre ne va les chercher. Personnellement, j’aime être à la maison. A Barcelone, il ne sortait pas beaucoup non plus. Pour les enfants et Antonella, cela a été le plus grand changement parce qu’ils vivaient dans la rue, avec des amis, faisant des choses. Les petits amis rentraient tout le temps à la maison. Maintenant, ils se font juste des amis et s’adaptent à la ville. Je pense que c’était le plus grand changement pour eux.

Douloureux?

Beaucoup. La vérité est. C’était douloureux l’année dernière quand nous avions dit que j’allais avec la question de burofax et tout ça. Finalement ils avaient compris, nous avions discuté, nous les avions plus ou moins convaincus. C’était tout d’un coup. Cela faisait longtemps que nous ne leur avions pas dit que nous restions à Barcelone. Que nous allions continuer là-bas, avaient-ils dit à leurs collègues, amis. Et puis, soudain, nous avons dû quitter Barcelone et en une semaine, nous étions déjà dans une autre ville, tout était nouveau. C’était difficile pour tout le monde.

-Tu connais déjà Paris ?

Nous sommes parfois sortis pour manger, mais lorsque les enfants ont commencé l’école, nous avons commencé avec la routine pour les accueillir. Visites que nous n’avons pas encore fait.