“Je suis venu décider que je n’allais pas aux Jeux”

22/07/2021 à 10:08 CEST

Une année difficile sur le plan personnel et un moment important sur le plan familial ont conduit à Ricky Rubio de décider leur non aux Jeux. Cette décision lui a fait passer deux mauvaises nuits et son partenaire l’a encouragé à être à Tokyo 2020. Dans une conversation avec ., il a révélé ses attentes pour l’événement qui l’a fait monter au niveau mondial, il y a 13 ans, lorsqu’il a joué la finale. à Pékin 2008 avec seulement 17.

Le meneur de jeu de l’équipe espagnole (El Masnou, Barcelone, 1990), joueur par excellence (MVP) de la dernière Coupe du monde en Chine 2019, revient en équipe nationale après une année difficile chez les Minnesota Timberwolves de la NBA. Par âge, c’est la charnière entre les plus âgés qui disputent leurs derniers Jeux et les plus jeunes qui aspirent à être les remplaçants.

L’Espagne, l’actuel champion du monde, affronte les Jeux dans le groupe C, qui sur le papier est le plus puissant, avec la vice-championne du monde l’Argentine et la championne d’Europe, la Slovénie. Ricky rappelle qu’aucun de ses membres (France, Portugal et Allemagne) n’a passé les huitièmes de finale dans le “groupe de la mort” de l’Eurocup de football, et met en garde contre la star slovène Luka doncic: l’équipe espagnole sait défendre collectivement les grandes figures.

“Nous sommes très intelligents à ce sujet”, se souvient-il.

– Question (Q) : Comment vous êtes-vous senti en rentrant dans la famille de l’équipe espagnole ? Est-ce un bon endroit pour être après une saison difficile?

– Réponse (R) : Oui, il y a toujours une envie pour l’équipe nationale, on est un groupe d’amis et on passe un bon moment, on se souvient pourquoi on a joué ça. C’est un peu cette ambiance depuis que tu commences à jouer avec les équipes inférieures : c’est avec des amis, tu te connais depuis des années et tu sais déjà quand on est en colère ou pas, s’il faut le parler ou pas, et là sont des blagues qui fonctionnent toujours.

– Q : Vous avez avoué vos doutes sur votre venue à Tokyo, je ne sais pas si c’était à cause de la pandémie, de la fatigue de la saison… Ce qui vous a décidé : parler avec vos collègues, avec Sergio Scariolo… ?

– A : Un peu de tout. Il était clair pour moi que j’allais y réfléchir beaucoup, même à un moment où je décidais de ne pas le faire. J’ai décidé pas spécialement pour ma famille, je viens d’avoir un bébé, c’était une année très dure aussi sur le plan personnel en jeu, je voulais passer une belle année l’année prochaine et avoir de bonnes sensations cet été.

Mais ma femme, qui vaut beaucoup, m’a poussé en disant que nous aurons du temps à passer en famille, qu’elle sait à quel point elle est importante pour moi. Même quand j’ai décidé non, j’ai passé quelques mauvaises nuits et elle m’a vu. Il me connaît plus que moi et il m’a un peu poussé. Après, oui, j’ai reçu des appels de tous les collègues, mais au final le plus important pour moi c’est la famille.

– Q : Cette sélection est connue sous le nom de ‘La Familia’, mais cette famille a déjà 22 ans d’écart entre Usman Garuba Oui Pau Gasol. Comment t’entends-tu avec des gens d’âges si différents ?

– R : Ils s’entendent bien, parce que c’est un super groupe, mais c’est vrai que ce n’est plus une génération, ils sont presque deux différents, c’est quelque chose qui se remarque aussi un peu dans le style de jeu, le nouveau les générations jouent au basket-ball évolué dans ce sens, mais nous nous entendons tous très bien.

Il y a beaucoup de respect, les jeunes respectent beaucoup les seniors, les seniors enseignent très bien aux jeunes et il n’y a pas d’ego qui en valent la peine car certains ont déjà fait toute leur carrière et d’autres commencent, donc ici vous n’avez pas prouver quoi que ce soit.

“RÉPÉTER EST DIFFICILE, MAIS C’ÉTAIT AUSSI RÉPÉTER UNE COUPE DU MONDE”

– P : Vivez le dernier championnat de Pau, qui pourraient être les derniers Jeux de Marc ou alors Rudy… est-ce triste ou encore plus désireux de faire de grands Jeux ?

– A : Un peu de tout. Il est vrai qu’au fil du temps, en regardant en arrière, vous voyez ce que nous avons accompli, à quel point nous avons eu et c’est difficile à répéter. Mais c’était difficile de répéter une Coupe du monde et nous l’avons gagnée sans être la génération des 80, même s’il y avait beaucoup d’empreinte dans cette équipe. Un peu de nostalgie donne, sans aucun doute.

– Q : Quel souvenir gardez-vous de cette finale à Pékin 2008 contre les Etats-Unis (107-118) ? Vous aviez 17 ans, moins de Garuba aujourd’hui.

– A : J’avais 17 ans, oui, c’était un championnat unique où je me suis fait connaître dans le monde entier dans ce sens et j’ai passé un bon moment à ces JO, avec des idoles qui étaient à mes côtés, qui m’ont très bien accueilli, ils m’ont laissé jouer mon jeu et pour les aider et apporter mon grain de sable. Grâce à un tournoi comme celui-là, j’ai eu la carrière que j’ai eue.

– Q : Cette finale est considérée comme l’une des meilleures finales olympiques de basket-ball de l’histoire.

– A : J’ai passé un bon moment à jouer cette finale, je l’ai vu plusieurs fois par la suite et il y avait beaucoup d’émotion. C’est vrai que cette équipe des États-Unis avait un talent incroyable, et nous leur avons tenu tête.

Je me souviens d’un temps mort où nous pensions pouvoir les battre. Après avoir joué contre eux dans le groupe et perdu près de 30, on voit qu’il y a des options. Vient ensuite le talent de Kobe Bryant) ce qui fait un 3 + 1, mais au final on a des options et on passe un bon moment.

“DONCIC EST À UN NIVEAU INCROYABLE, MAIS EN TANT QU’ÉQUIPE NOUS POUVONS FAIRE BEAUCOUP DE CHOSES”

– Q : Avec la Slovénie, l’Argentine et l’Espagne, est-ce le groupe de la mort ?

– R : Bon, l’Euro Cup a aussi dit qu’il y avait un groupe de la mort et que les trois n’ont pas passé les huitièmes de finale. Étant un match unique, une fois le groupe passé, il n’y a pas de rival qui soit bien inférieur à un autre. N’importe qui peut vous faire gagner une mauvaise journée. Nous savons que dans le groupe, nous ne pouvons pas échouer, et que c’est différent des autres années et nous suivrons cette mentalité, bien que nous soyons connus pour commencer un peu plus lâchement et aller de moins en plus, mais ici il n’y a pas de marge.

– Q : Lorsque vous affrontez la Slovénie, avez-vous pensé à comment arrêter Luka doncic?

– R : Il est à un niveau incroyable, il est le plus dominant au niveau FIBA ​​et presque dans le monde NBA. Je pense qu’il ne s’agit pas de le faire avec une seule personne, mais avec toute l’équipe, en tant qu’équipe, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous sommes très intelligents dans cette section, nous l’avons déjà montré lors de la Coupe du monde, il y a deux ans contre la Serbie, qui avait de grands noms. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au basket-ball pour couvrir le talent d’efforts et de travail.

– Q : Est-ce que décrocher la quatrième médaille olympique consécutive serait un rêve, une broche pour cette génération ?

– R : Ce serait un adieu pour de nombreux joueurs olympiques incroyables, mais au final, le niveau est très élevé et nous l’avons laissé très haut ces dernières années. Nous devons voir comment nous arrivons tous, comment le reste des équipes arrive aussi, et une fois le tournoi commencé, nous pourrons commencer à parler un peu plus clairement.