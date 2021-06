“Je suis venu d’en bas tout, d’en bas il n’y avait pas”

Se plaint de quelques marques sur son visage. Il vient d’arriver de la confection de gants à Madrid avant l’interview exclusive de ses 25 ans de carrière et il rencontre le même nombre de Olé. Comme toujours avec Sergio Martínez, il n’y a pas de sujets interdits. Parlez et décorez les mots avec une grande signification. Maravilla prépare le maté, chauffe l’eau et jette ses vérités comme des coups dans le ring.

-Aujourd’hui, vous avez 46 ans. Comment étiez-vous il y a 25 ans ?

-Jeune, inexpérimenté, avec beaucoup de projets et de rêves et de choses que je voulais poursuivre, au-delà de pouvoir les réaliser. Avec le temps, je me rends compte que dans certaines choses, j’ai eu beaucoup de succès. Souvent, les gens sont frustrés parce qu’ils poursuivent un rêve, et de nombreux rêves sont écourtés. La grande majorité des gens n’y parviennent pas et j’ai eu la chance de parcourir de nombreux chemins qui m’ont rempli de joie dès le début., depuis quand il a vécu à Florencio Varela et s’est formé dans la Patrie. C’était la banlieue, la campagne, la campagne. J’ai commencé avec mon oncle Rubén et plus tard avec Raúl et Carlos. La vérité est que j’étais un gars insupportable avec la quantité de rêves et de projets que j’avais.

-Aujourd’hui tu donnes une image, mais tu n’es pas né dans un berceau doré, loin de là…

-Noooon… Né dans un berceau d’or ? Non, j’espère… Non, en fait, en le regardant aujourd’hui, c’était génial d’être né là où je suis né. Ayant parcouru le chemin que j’ai dû parcourir pour sortir de là où j’étais. Ce que je voulais, c’était sortir de là, sortir ma famille de là, et au fil des ans, j’ai pu y parvenir. Venir d’où je viens, de la partie la plus basse des couches socioculturelles, à la limite de la marginalité, c’est beau. Je suis venu d’en bas de tout, d’en bas il n’y en avait pas. Il ne pouvait voir que vers le haut. Et comment pourrais-tu t’en sortir ? Il fallait se préparer, étudier, travailler, cultiver. Tout cela était un peu de travail, comme une fourmi.

-Comment as-tu réalisé que c’était ce que tu devais faire ?

– J’ai toujours eu beaucoup de curiosité et beaucoup de soucis. Je n’avais pas d’exemples à portée de main, mais j’avais un exemple chez Alejandro Dolina. Il avait la radio spica collée à son oreille. Et ce que j’ai pu apprendre de Dolina n’était pas seulement l’intelligence, mais la sagesse, qui s’acquiert avec le temps, avec l’étude et la préparation, la recherche. Et avoir des inquiétudes. J’ai eu la chance d’avoir les exemples à la télévision et à la radio. Il a eu de grands athlètes comme Carl Lewis et Monzón, même si je ne suis pas de son époque. J’ai regardé des miroirs et j’ai copié. Les gens disent qu’ils veulent être originaux. Non, putain, original, non. Original tu es là et tu es un quatre de tasses, regarde comment sont les machines et imite-les, ça tu vas regarder un peu. J’ai essayé de faire ça, j’ai beaucoup lu. Tout cela a fait que mon cerveau ne s’est jamais endormi. C’était super et c’est super pour moi.

-La boxe vient de ta famille, non ?

-S’il y en avait un dans ma famille qui ne pouvait pas être boxeur, c’était moi. Parce que tout mon profil ne correspondait pas à ça, Je n’ai jamais été le stéréotype du boxeur. Je ne dis pas que c’est faux ou juste, c’était juste différent. Mais quand je suis né, je n’avais pas de ballon dans la main, j’avais des gants de boxe, des gantelets, une tête. La boxe, c’est toute ma vie.

-Tu as commencé comme amateur en 95 et professionnel en 97. Tu étais sur la crête de la vague, avec 17/17 victoires, jusqu’à ce que Margarito te laisse tomber. De quoi tu te rappelles?

-Là c’était compliqué, traversant quelques problèmes sur le plan émotionnel. La défaite était quelque chose dont je me suis débarrassé. Perdre m’a aidé. Car si j’avais mis toutes mes attentes là-dessus, j’aurais coulé. Heureusement, cela ne m’a pas fait mal en interne, bien qu’il y ait eu des critiques à cause de mon style de boxe personnel. Il y a toujours eu beaucoup de controverses à ce sujet. Aujourd’hui, je peux mettre ma poitrine et soutenir mon style, mais à l’époque je n’avais aucun soutien et bien, c’était connu : « Martínez peut boxer comme ça, mais quand va-t-il boxer avec un rival sérieux ? Et plus tard, nous avons découvert que Margarito trichait, qu’il avait un plâtre sur les mains (NdeR : les bandages se sont avérés être dans un plâtre). Et il l’a fait toute sa carrière. Mais personne n’est venu s’excuser auprès de moi quand cela est sorti.

-Est-ce que ça fait mal?

-Au final, ça faisait aussi partie d’un bon transit, car c’est bien de perdre. Avec la défaite vient une question de croissance, une lutte pour renverser la situation. Celui qui perd veut se venger et se prépare deux fois plus. Cela m’a aidé à me lever.

-Quand as-tu cliqué pour penser que tu pouvais entrer dans la boxe ?

-J’ai toujours pensé que j’allais être un champion. Cela a toujours été clair pour moi. Il était convaincu que les chances de Coupe du Monde allaient se présenter. La chose la plus claire que j’ai eue, c’est quand j’ai battu Richard Williams en Angleterre en 2003, à Manchester. C’était un combat très dur, mais c’est à ce moment-là que je suis descendu et j’ai dit “J’ai fini, je dois continuer à polir mais je sais que je suis sur la bonne voie”. Et je n’avais pas tort.

-C’était l’un de tes premiers titres majeurs : IBO super poids welter.

-C’était le premier grand international. J’avais été champion latin de la WBO, poids welter argentin, plus tard j’étais latin du Conseil. Mais celui de Manchester est le plus important que j’ai dans ma vie. Et que le Conseil Mondial est le maximum pour moi. Mais sur le plan émotionnel et personnel, c’est le triomphe existentiel.

-Pas contre Chavez…

– Celui-là est pour le peuple, pour les journalistes, mais pour moi, non. Savez-vous ce qui se passe? Quand je suis allé combattre en Angleterre, je suis monté je me suis battu, ils m’ont cassé quelques os au visage, j’ai cassé presque toutes les phalanges de mes doigts ; deux côtes; toutes les dents; J’ai eu une coupure sur mon sourcil gauche qui a nécessité 15 points de suture… Et une semaine plus tôt, je commandais de la nourriture dans une église. Et neuf jours plus tard, je gagnais une coupe du monde. Parce que pour moi c’est une Coupe du Monde. Quoi qu’ils disent, j’étais en Angleterre en train de soulever une ceinture mondiale. Cela touchait le ciel avec mes mains pour moi.

-Tu es allé seul, mettre ta tête, et tu as apporté la couronne sur cette tête.

-Oui biensur. En fait, j’étais d’un poids inférieur, poids welter. Je suis allé me ​​faire couper la tête. Mais j’avais une confiance aveugle et brutale je voulais manger le monde. Ce fut le moment le plus heureux de toute ma vie.

-Et qu’en 2010 est venu le combat avec Kelly Pavlik, pour les poids moyens WBC et WBO, formidable. Où le mettez-vous?

-Oui, mortel. Mais si je devais passer une commande, c’était l’Angleterre d’abord et ensuite les autres. Si je devais mettre un classement, le plus joli était contre (Serhiy) Dzinziruk. Ce fut l’une des plus difficiles car j’ai vécu l’une des semaines les plus traumatisantes de ma vie. C’était un combattant très, très intelligent, très rapide mentalement. Je pouvais le frapper mais je ne pouvais pas le répéter. Un gars très compliqué… Alors il pourrait mettre le… Ce qui se passe, c’est que celui de Chavez était un événement brutal.

Maravilla Martínez au gymnase de Detroit à Madrid (Avec l’aimable autorisation de Claudio Peces).

-Ils ne voulaient pas te donner l’opportunité de le combattre…

-Bien sûr, parce que c’était tout un problème de se battre avec Chávez. Ce furent des mois de lutte et de combat avec le Conseil Mondial, avec Chávez Junior, avec Chávez Père, avec Chávez grand-père… Avec le monde entier ! Mais c’était super, super. Je ne parle pas du combat, mais du précédent. Sur le ring, c’était le plus facile de tous.

– Que t’arrive-t-il quand tu vois celui que tu as perdu avec Coto, en 2014, le dernier avant le retour après six ans ?

-Je le vois bien. J’adore. Ouf… quel enseignement ! Parce que la victoire et la défaite ne sont pas spontanées. J’apprenais ça. Quand j’ai gagné, j’avais beaucoup de travail antérieur. Et quand j’ai perdu, j’ai eu beaucoup d’erreurs précédentes. La quantité d’erreurs et de gaffes que j’ai commises à l’époque… Le combat avec Coto était une table rase. “On y va, gros plan.” C’était super, un combat libérateur. J’avais oublié ce que c’était que de se battre et de rentrer à la maison. Et après avoir perdu contre Coto à New York, le lendemain à 9 heures du matin, il s’envolait pour Madrid. C’était cool.

Le retour après six ans, victoire contre Fandiño en août 2020..

-Tu as fermé et à l’âge de six ans tu es revenu. Vous en avez 46, il y a une pandémie… Vous êtes toujours ?

-Plus fort que jamais, avec beaucoup d’envie. J’ai beaucoup d’attitude, de motivation brutale et d’activation. Je ne suis pas seulement motivé, mais je suis actif. J’y vais déjà, je ne freine pas, je ne m’arrête pas.

-Tu as combattu deux fois depuis ton retour, deux victoires, et tu t’attends à un combat de Coupe du Monde. Si cela n’arrive pas… Cela en valait-il la peine ? Vous disiez que le chemin est plus important que l’arrivée.

-Oui. Et avec le temps j’ai aussi appris que le chemin n’est pas non plus la chose la plus importante, mais avec qui je vais parcourir chacun des chemins que je veux emprunter. Aujourd’hui j’ai une équipe de coachs qui sont contents d’être avec eux, le sens de l’humour prédomine, il y a un environnement que je ne connaissais pas. Et c’est vraiment très important pour moi. Au-delà du fait que je sais que nous sommes sur la bonne voie, nous sommes tous unis et il y a un objectif, c’est de se préparer pour le moment où l’occasion de la Coupe du monde se présentera.

-Quel mot appelleriez-vous vos 25 ans de carrière ?

-Résilience. Parce que je suis tombé comme beaucoup de gens sont tombés, dans tous les aspects, mais je me suis relevé. Et je suis inébranlable. Et j’étais sur le point de perdre une jambe, sur le point de perdre ma vie (NdeR : “À cause d’un problème au genou, ils m’ont dit qu’ils devaient me couper la jambe ou je pouvais mourir”, a-t-il déclaré. Olé dans une autre interview), et après avoir traversé tout ça, je dis “la garce, comme c’était bon de se relever à chaque fois que je tombais”. Et comme c’est bon de tomber. Car on valorise beaucoup le combat. C’est pourquoi je dis que la résilience serait le mot idéal pour moi.

La dernière victoire, en décembre vs. le Finlandais Jussi Koivula.

-En résumé : tu es un gars qui essaie toujours de tirer le meilleur de tout.

– Ce qui se passe, c’est qu’on voit qu’une défaite est négative, et qu’elle n’est pas négative. Imaginez ce qui serait arrivé à Mayweather s’il avait perdu. Il est le meilleur boxeur des 25 dernières années. Mais s’ils l’avaient abandonné pour une défaite contre José Luis Castillo, par exemple, cela aurait été bien mieux. Une version beaucoup plus parfaite de ce que c’était. C’est pourquoi je dis qu’il est bon de perdre, car cela vous rapproche de votre propre perfection, bien que la perfection n’existe pas. Au moins à votre propre perfection, ou la perception de votre perfection. Il y a envie de grandir. Et la croissance va de pair avec la défaite. Une victoire ne vous donnera jamais envie d’améliorer quoi que ce soit. Si vous avez déjà gagné, restez au maximum, mais pourquoi allez-vous travailler dur ? La défaite est positive, oui monsieur.

