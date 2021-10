« Je suis venue dans cette vie pour être heureuse », déclare Tania Ruiz après avoir été capturée avec Enrique Peña Nieto à Rome – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Tania Ruiz, femme d’affaires et mannequin, a partagé une photo sur Instagram dans laquelle elle assure qu’elle ne vit que « pour être heureuse », après avoir été surprise avec Enrique Peña Nieto à Rome, dans laquelle son petit ami a été identifié comme un voleur.

Un internaute identifié comme « @karenytv3 » a partagé un clip de Peña Nieto accompagné de Tania Ruiz, attendant un taxi à l’hôtel de la Ville.

Quand Enrique Peña Nieto et Tania Ruiz ont quitté l’hôtel et sont montés à bord du taxi, une femme a commencé à lui crier dessus.

« Le voleur est déjà en train de partir (…) pour être président si petit, dans un taxi, chacun a ce qu’il mérite et ira en prison, ils paieront tout », a crié la femme.

A travers son compte Instagram, le mannequin a publié une série de réflexions, qui pourraient être liées à l’agression de son partenaire.

« Vous connaissez mon nom, mais pas mon histoire, vous avez entendu ce que j’ai fait, mais pas ce que j’ai vécu, vous savez où je suis, mais pas d’où je viens », a-t-il posté dans une histoire sur son compte Instagram.

« Vous me voyez rire, mais vous ne savez pas ce que j’ai souffert, arrêtez de me juger, connaître mon nom n’implique pas de me connaître », a-t-il ajouté.

Dans une autre de ses « histoires », il a écrit : « Je souhaite que vous trouviez quelqu’un qui parle la même langue, ainsi vous ne perdrez pas votre vie à essayer de toujours traduire votre esprit.

« Merci, je vous souhaite la même chose, toujours pour le meilleur », a-t-il conclu.

Tania Ruiz répond avec une photo sur Instagram : « Je suis venue dans cette vie pour être heureuse »

D’autre part, Tania Ruiz a partagé une photo sur Instagram et a ajouté à la description : « Si vous avez Dieu, qui manquez-vous ? Si vous n’avez pas Dieu, qu’avez-vous ?