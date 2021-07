in

07/08/2021

Le à 17:01 CEST

.

Portugais José Mourinho, présenté ce jeudi comme le nouvel entraîneur de la Roma, a assuré qu’il est une “victime” de ce qu’il a accompli dans sa carrière et que ce qui pour lui est “une catastrophe”, pour d’autres “est fantastique”, au regard des critiques reçues par ses dernières expériences sur le banc en Premier League.

“Je suis victime de ce que j’ai fait, de la façon dont les gens me regardent. Ce qui pour moi est une catastrophe, pour les autres c’est fantastique”, a-t-il déclaré. Mourinho, présenté sur une terrasse de l’Hôtel de Ville de Rome devant une soixantaine de médias et retransmis en direct dans plus de cinquante pays.

L’entraîneur portugais a demandé du temps à ses nouveaux fans car il y a “beaucoup de travail à faire”, mais il a assuré que dans trois ans il est sûr que les fans fêteront “un trophée”.

“Mes trois derniers clubs : un titre avec Chelsea, trois coupes avec Manchester United, une finale avec Tottenham. Je suis arrivé douzième et nous nous sommes retrouvés en Europe. Ce qui pour moi est une catastrophe, d’autres ne l’ont jamais fait de leur vie”, a-t-il affirmé. Mourinho, qui était accompagné du directeur sportif Romanista, son compatriote Thiago Pinto.

Très calme, détendu, mais aussi prêt à exprimer clairement son point de vue sur ses détracteurs, Mourinho Il a souligné que “les autres” sont obsédés par ses victoires, mais il ne l’est pas.

“Ce n’est pas une obsession de penser à gagner. Il y a quelque chose auquel nous ne pouvons pas échapper. C’est vrai que les neuf derniers entraîneurs de la Roma n’ont pas remporté de trophées, c’est vrai que nous avons terminé à 16 points de la Ligue des champions. Nous devons comprendre pourquoi, jusqu’à ce que nous obtenions ce que nous voulons », a-t-il déclaré.

“C’est arriver, travailler dur, avoir le temps (pour réussir). J’ai un contrat de trois ans, puis le club décidera de l’avenir. Nous ne pouvons pas échapper au fait que nous n’avons pas gagné depuis des années, car nous nous sommes retrouvés loin de le titre. On veut gagner. Dans le foot on ne dit jamais rien, mais normalement on ne gagne pas tout de suite », a-t-il prévenu.

Il a souligné la beauté et la tradition de la ville de Rome, a cité l’empereur Marc Aurèle, mais il a précisé qu’il n’est pas dans la capitale “en vacances”, mais pour travailler au maximum, car “si on ne se donne pas à 100%, ce n’est pas assez”.

“Il y a des principes qui ne se négocient pas. Les joueurs comprendront la façon de travailler”, a-t-il prévenu.

Il a demandé de ne pas parler de la « Rome de Mourinho“, mais de la ” Rome des romanistes ” et a prévenu qu’il fera tout son possible pour ” garder dans les vestiaires ce qui se passe dans les vestiaires “.

Pour cette raison, il a rejeté les questions sur l’avenir de la Bosnie Edin dzeko, bien qu’il ait reconnu que le directeur sportif Thiago Pinto doit signer un arrière gauche pour remplacer Léonard de Spinazzola, grièvement blessé en quarts de finale du Championnat d’Europe.

Il a de nouveau évoqué les polémiques qui ont accompagné son séjour en Italie à la tête de l’Inter Milan, lorsqu’il a adressé plusieurs messages à ses rivaux.

“Pour défendre mon peuple, je vais tout donner, mais je ne vais pas chercher les problèmes, je veux m’amuser, mais je n’ai pas le temps de chercher les problèmes”, a-t-il déclaré.

Fier du triplé remporté à l’Inter, Mourinho a précisé que, à son avis, il ne peut être comparé au travail de Antonio Conté, champion d’Italie avec le club milanais lors de la dernière campagne.

“Il y a des entraîneurs qu’il ne faut pas comparer. Ici, vous parlez (du Suédois) Niels Liedholm ou alors Fabien Capello, vous n’avez pas à les comparer à qui que ce soit. A l’Inter ne compare personne avec moi ou (l’Argentin) Hélène Herrera“(champion d’Europe dans les années 60 du siècle dernier).

Et il a aussi parlé de son compatriote Cristiano Ronaldo, Juventus en avant, avec une blague.

“Christian Il ne devrait pas s’inquiéter pour moi, il le devrait si je jouais en défense centrale, car je le frapperais. Mais ne vous inquiétez pas car je suis trop vieux et mauvais », a-t-il déclaré en souriant.