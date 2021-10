‘Je suppose que je devrais y aller’ à la frontière

Le président Biden a déclaré jeudi: « Je suppose que je devrais aller » à la frontière américano-mexicaine, mais qu’il n’a pas été en mesure de trouver le temps – bien qu’il ait passé au moins une partie de 70 jours au bureau à collecter des R&R dans l’un de ses Maisons du Delaware.

Biden a déclaré lors d’une mairie de CNN qu’il s’était déjà rendu à la frontière, une affirmation pour laquelle Fox News a récemment rapporté qu’elle n’avait pas pu trouver de preuves et qu’il pourrait y retourner.

« J’y suis déjà allé et je ne l’ai pas fait – je veux dire, je le sais bien. Je suppose que je devrais descendre. Mais l’essentiel, c’est que je n’ai pas eu beaucoup de temps pour descendre », a-t-il déclaré.

« J’ai passé du temps à examiner les dommages d’une valeur de 900 milliards de dollars causés par les ouragans, les inondations et les conditions météorologiques et à voyager à travers le monde. Mais je prévois – maintenant, ma femme Jill est en panne. Elle a été des deux côtés de la rivière, elle a vu les circonstances là-bas, elle a examiné ces endroits.

On ne sait pas quand Biden, qui est un ancien sénateur et vice-président, a peut-être visité la frontière dans le passé et il n’a donné aucune indication sur le moment.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été interrogée le mois dernier lors d’un point de presse pour savoir si Biden avait déjà visité la frontière. Elle a dit: « Je vais devoir regarder dans mes livres d’histoire et vérifier les fois où il est allé à la frontière sud. »

Un agent des douanes et du contrôle des frontières patrouille du côté américain d’un mur frontalier recouvert de fil de rasoir le long du Mexique à l’est de Nogales, Ariz.AP Photo/Charlie Riedel,FileDes migrants se reposent à l’ombre d’un arbre à Ciudad Acuna, au Mexique, le vendredi 24 septembre 2021.AP Photo/Felix Marquez

Biden a nommé en mars la vice-présidente Kamala Harris pour s’attaquer aux « causes profondes » de la migration en provenance d’Amérique centrale – confiant à son numéro 2 la tâche peu enviable d’endiguer le flux de demandeurs d’asile depuis que Biden a pris ses fonctions.

En août et juillet, les appréhensions de personnes qui ont traversé illégalement la frontière ont dépassé les 200 000 – encore plus qu’au début de la crise plus tôt cette année.

L’immigration illégale aux États-Unis a atteint un record d’au moins 35 ans au cours de l’exercice 2021, a rapporté le Washington Post cette semaine, avec environ 1,7 million d’arrestations.

Le vice-président Kamala Harris a été nommé par le président Joe Biden pour s’attaquer aux « causes profondes » de la migration en provenance d’Amérique centrale.AP Photo/Jacquelyn Martin

Les républicains soutiennent que les politiques de Biden sont à blâmer pour l’augmentation des migrations – une position également adoptée par les présidents du Guatemala et du Mexique.

Biden était vice-président du président Barack Obama – appelé le « déporteur en chef » par les défenseurs de l’immigration – mais a fait campagne pour accueillir les demandeurs d’asile. Biden a appelé le Congrès à légaliser la plupart des immigrants illégaux et a arrêté la construction du mur frontalier américano-mexicain de l’ancien président Donald Trump.

Biden a également mis fin à la politique de « Rester au Mexique » de Trump qui obligeait les demandeurs d’asile à attendre les décisions des tribunaux américains tout en restant physiquement au Mexique. L’administration Biden se prépare à réimplémenter ce programme pour se conformer aux ordonnances du tribunal, mais dit qu’elle essaiera de mettre fin au programme à nouveau avec une justification plus conforme au tribunal.