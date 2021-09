in

09/06/2021 à 11:07 CEST

Cela a été dit par rien de moins que le directeur de l’Association nationale des médecins de l’assurance maladie obligatoire en Allemagne et l’un des deux présidents du Centre médical allemand pour la qualité de la médecine, Andreas Gassen. Et c’est une prévision également partagée par d’autres scientifiques de renom tels qu’Antohony Fauci, expert en maladies infectieuses et premier conseiller de la Maison Blanche.

“Je suppose que le coronavirus prendra fin au printemps 2022”

Une phrase pour rêver et commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Car il existe déjà plusieurs personnalités médicales reconnues qui s’aventurent à fixer publiquement un délai de 6 à 9 mois pour vivre la fin d’une pandémie qui a fondamentalement changé nos vies.

Avant, oui, le Dr Gassen et Fauci préviennent qu’à l’automne, nous verrons encore comment le nombre d’infections augmentera à nouveau.

La bonne nouvelle est que, dans le cas de l’Allemand, il ajoute que même avec cette prévision “je ne vois pas dans la profession médicale de préoccupation majeure que le système de santé puisse s’effondrer”.

Mais il prévient également que, même si le nombre de maladies graves continuera d’être bien inférieur à celui de l’hiver précédent et qu'”un peu plus de sérénité serait souhaitable, il est essentiel que nous ne devenions pas téméraires”.

L’essentiel de l’argument sur lequel se fondent les experts est qu’à mesure que le taux de vaccination continuera d’augmenter et qu’il y aura également de plus en plus de personnes ayant une immunité naturelle, ayant passé la maladie, les choses s’amélioreront au point que « les restrictions ils deviendront probablement complètement inutiles.’

Andreas Gassen, chirurgien orthopédiste et traumatologue et rhumatologue, s’est également prononcé en faveur de “plus de mesures obligatoires générales” pour les citoyens allemands dans un avenir proche.

Désormais, il considère que les gens devraient décider par eux-mêmes « ce qu’ils veulent faire volontairement pour se protéger, y compris s’ils doivent ou non porter un masque. Et les gouvernements fédéral et étatiques feraient bien de ne pas prendre leurs décisions en mode alerte pendant des mois. »

Il faut rappeler que Gaessen est un médecin prestigieux, il a été l’un de ceux qui se sont le plus opposés à la fermeture dans les premiers jours de la pandémie.

De son côté, Anthony Fauci, l’un des meilleurs conseillers de la Maison Blanche sur le COVID-19, convient que les États-Unis pourraient maîtriser la pandémie d’ici le printemps prochain.

– « Si nous pouvons faire vacciner la grande majorité des 90 millions de personnes qui n’ont pas encore été vaccinées dans notre pays, nous pourrons maîtriser la pandémie d’ici le printemps 2022. Mais il est essentiel de faire vacciner la grande majorité de la population » .

Le Danemark déclare la pandémie « sous contrôle & rdquor; et supprimer les restrictions

C’est une autre des bonnes nouvelles de ces jours et elle prendra effet vendredi prochain. L’un des pays au monde qui a réagi en premier à la pandémie, le Danemark, a déclaré qu’il lèverait toutes les restrictions, à l’exception des contrôles aux frontières.

La raison en est que le gouvernement, qui avait toujours promis de ne pas maintenir les mesures plus longtemps que nécessaire, a déclaré que la pandémie est désormais “sous contrôle”.

Bien sûr, ce n’est pas qu’il y a trop de mesures qui vont maintenant disparaître. Seules quelques limitations pour entrer dans les restaurants, bars, cinémas et certaines autres installations intérieures, qui ont déjà commencé à assouplir les mesures en juin, comme ils l’ont fait avec le caractère obligatoire des masques.

La raison de cette mesure est que 82 % de la population danoise de plus de 12 ans est désormais complètement vaccinée et que l’incidence de la maladie diminue chaque jour.

Bien entendu, les dirigeants mettent en garde contre la possibilité que les nouvelles variantes ruinent cette mesure, comme cela s’est produit aux Pays-Bas.

Là-bas, avec l’arrivée de la variante Delta, le nombre de cas a augmenté de 500 % et a été contraint de faire demi-tour en seulement deux semaines.

Le gouvernement danois se dit conscient de ce risque et promet que l’administration “n’hésiterait pas à agir rapidement” si nécessaire.

Le vaccin pour les enfants arrivera en 2022

Pfizer Biontech et Moderna sont en mouvement et convaincus que l’année prochaine nous aurons des vaccins pour toutes les tranches d’âge. Même pour les nouveau-nés.

Si tout se passe comme prévu, le premier arriverait à la fin de cette année et serait destiné aux enfants de moins de 12 ans, qui recevraient une dose réduite.

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général de l’Association interdisciplinaire allemande pour les soins intensifs et la médecine d’urgence (DIVI), Florian Hoffmann :

– “Nous supposons fermement qu’à partir de l’année prochaine, il y aura des vaccins pour tous les groupes d’âge, même approuvés jusqu’aux nouveau-nés”, a déclaré le pédiatre aux journaux du groupe de médias Funke.