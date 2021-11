Le musicien kenyan et somani Nimco Happy a officiellement sorti le single viral « Isii Nafta (Je t’aime plus que ma vie) » après que la chanson a pris vie sur l’application vidéo virale courte. TIC Tac. Le morceau arrive via Universal Music et Polydor Records.

La chanson la plus recommandée sur l’application à l’heure actuelle, « Isii Nafta » a été utilisée dans plus de 250 000 vidéos amassant des millions de vues. L’un des plus populaires provient d’un téléchargement de la superstar rappeuse Cardi B. Dans la vidéo, la star lauréate d’un Grammy Award danse sur le morceau avec sa sœur Hennessy Carolina.

Nimco Happy travaille dans la musique depuis près d’une décennie, bien que « Isii Nafta » marque son premier succès après sa sortie il y a plus de cinq ans. La chanson, dit-elle, a été créée dans le but d’apporter amour et bonheur à son public. Les paroles sont interprétées dans un mélange de somali, d’anglais, d’arabe et de swahili – avec la variation de la façon de dire « Je t’aime » dans chaque langue.

« Wallahi, je me sentais heureux, ravi », a déclaré Nimco Happy à Buzzfeed News. « Je ne peux pas le décrire avec des mots, mais je me sentais fou de joie. J’avais l’impression que le monde m’avait enfin reconnu. Que je suis connu internationalement.

La reconnaissance a été longue à venir, mais pour la chanteuse, cela a un impact plus profond car elle a pu prouver que des voix douteuses avaient tort. « Quand vous êtes jeune dans la culture somalienne, quand quelqu’un se met à jouer de la musique, nous lui disons de s’asseoir parce qu’il est trop jeune », a-t-elle déclaré. « Nous leur disons que c’est ceeb. Nous leur disons d’arrêter.

Nimco Happy a refusé de s’arrêter, déterminé à diffuser son message de paix et d’amour. Le résultat a vu le soutien à « Isii Nafta » montré par certains des plus grands noms de la culture populaire, notamment Stefflon Don, Aminé, Bella Hadid, Ivoirian Doll, et plus encore.

Écoutez le single de Nimco Happy « Isii Nafta (Je t’aime plus que ma vie) ».