“Je t’attends à l’autel”

Consuelo Duval, a montré à différentes occasions la grande admiration qu’elle éprouve envers Manuel Mijares et c’était dans une émission de “Le challenger“, où il a donné un ultimatun au chanteur : ” Je t’attendrai à l’autel “, y aura-t-il “mariage”?

La “artiste mexicain“Consuelo Duval, est l’hôte du concours” El Retador “qui est diffusé du dimanche au dimanche”Les étoiles», l’humoriste ne raterait pas l’occasion de tenter de « conquérir » l’une de ses idoles, Manuel Mijares, à qui elle a fait une proposition très radicale. Vont-ils se marier ?

Manuelito @oficialmentemijares Je t’attendrai à l’autel, telle était la phrase avec laquelle María del Consuelo Dussage Calzada a condamné “l’ex-mari” de Lucero.

Consuelo Duval “attend à l’autel” Manuel Mijares. Photo : Capture Instagram

Nuit en nuit, Consuelo Duval, qui est apparue en tant que présentatrice dans divers programmes, apparaît sur la scène de “El Retador” faisant un gaspillage des tenues élégantes du talentueux Victor & Jessey, la charismatique rit avec son équipe de juges.

C’est dans l’une de ces émissions que le célèbre “actrice de télévision” cinéma et doublage, qui jusqu’à présent n’a pas officialisé de relation amoureuse, a condamné le “Soldat de l’amour”, l’un des juges de l’émission divertissante.

Le souvenir “Peluche Federica“, est le présentateur officiel du concours de talents populaire dans lequel Itatí Cantoral, Manuel Mijares et Lucero l’aident à délibérer sur les participants les plus talentueux, bien que le public ait le dernier mot, lors du vote du programme.

Le quatuor a constitué une équipe incroyable au sein du programme où non seulement les grands talents sont appréciés mais sont également chargés d’histoires de vie, d’émotion et de beaucoup d’adrénaline lors du choix des candidats, bien sûr, le tout accompagné d’une bonne dose d’humeur.

La preuve en était une photo qu’Itatí Cantoral a partagée sur les réseaux sociaux dans laquelle il a assuré que la chanteuse et actrice de “La famille peluche“Ils auraient l’air très amoureux de ce que Doussage Calzada de 52 ans, a réagi au commentaire.

Consuelo, toi et Mijares formez un beau couple. Qu’ils se donnent une chance, c’est le message que la fille du compositeur, Roberto Cantoral, a consacré il y a quelques semaines.

Bien sûr, tout fait partie des blagues qu’Itatí fait habituellement à ses compagnons du forum, la relation entre l’attachant “chercheur” de “Qui est le masque ?“ça passe par les écrans et même celui de l’ex-compagne elle-même composée de Lucero et de l’interprète de “Pour nous aimer davantage”.

Consuelo Duval, qui apparaîtra dans l’émission “Filet divin“Elle est l’une des chefs d’orchestre les plus appréciées à l’écran et en dehors, non seulement par un large public mais aussi par de nombreux followers sur ses réseaux sociaux, qui l’ont même fait pleurer devant la grande affection qu’ils lui témoignent.