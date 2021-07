“Je te dévore” – Emiliano Martinez s’en prend brutalement à Yerry Mina lors d’un penalty en Argentine avant que Lionel Messi ne se moque de la star colombienne pour avoir dansé à la Copa America

in

S’il y a une bonne chose à propos des stades vides, c’est la séance de tirs au but entre l’Argentine et la Colombie lors de la demi-finale de la Copa America hier soir.

Emiliano Martinez était le héros, économisant trois tirs au but colombien pour envoyer l’Argentine en finale – mais ce sont ses paroles lors de la fusillade qui ont attiré l’attention de tout le monde.

Mina a été victime de jeux d’esprit de classe mondiale en Argentine

En l’absence de personne à l’Estadio Nacional au Brésil, les caméras ont capté tout ce que le gardien d’Aston Villa a dit à Yerry Mina avant le manque crucial du défenseur – et c’était brutal.

Martinez a rappelé à la star d’Everton ses nerfs, a insisté sur le fait qu’il savait où allait le penalty et a crié “Je te mange” juste à la dernière seconde avant de deviner correctement et de sauver le tir au but.

« Tu es nerveux, hein ? Vous riez mais vous êtes nerveux », a-t-il commencé alors que Mina mettait le ballon sur place.

“Yeah Yeah. Vous êtes nerveux. Vous êtes nerveux.

Martinez a garé un bus dans la tête de Mina

“Hey! Le ballon est devant (du point de penalty).

“Yeah Yeah. Fermer les yeux. Je te connais déjà.

“Hé regarde. Voyez comment je sais où vous allez tirer. Et puis je le sauverai.

« Je te dévore, frère. Je te dévore, frère.

Après une célébration palpitante de la part de l’homme de la Villa, ce fut au tour de Lionel Messi de tordre le couteau.

Mina avait réussi à convertir un penalty lors de la victoire en quart de finale contre l’Uruguay, provoquant une célébration dansante inhabituelle au milieu des tirs de barrage.

« ET DANSER MAINTENANT ? » crie Leo Messi à Yerry Mina après que son penalty est sauvé par Dibu Martínez. C’est le Messi que toute l’Argentine veut voir. Allumé et dedans ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/0mFXzVdru5 – Nico Cantor (@Nicocantor1) 7 juillet 2021

Et lorsque son effort a été sauvé par Martinez, Messi a crié depuis la ligne médiane : « Danse maintenant ! Danse maintenant !

Le sh * thousery ne s’est pas arrêté là, avec Martinez psyché les autres preneurs avant qu’un joueur argentin puisse être entendu dire “A bientôt, gras” à Edwin Cardona après que le penalty décisif du Colombien ait été sauvé par Martinez.

Les célébrations ont débordé dans le vestiaire, où Martinez a été filmé en train de twerker. Une véritable masterclass de bout en bout du gardien argentin.

