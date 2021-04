Je tiens à compenser la déception de Bahreïn

Pierre Gasly tient à compenser la déception d’avoir terminé en dehors des points au Grand Prix de Bahreïn avec une belle performance à Imola ce week-end.

Gasly a placé son AlphaTauri cinquième sur la grille de Bahreïn devant les McLaren et la Ferrari de Carlos Sainz.

Après avoir regardé parmi les plus forts du milieu de terrain tout au long du week-end, une collision avec Daniel Ricciardo au quatrième tour a mis fin prématurément à tout espoir de points solides.

Le reste de son dimanche était en fait une séance d’essais supplémentaire pour l’équipe et le pilote pour essayer de mieux comprendre l’AT02.

“Mis à part la collision avec Daniel, le week-end de Bahreïn s’est bien passé, avec beaucoup de points positifs à en tirer”, a déclaré Gasly.

«Lors de toutes les séances d’essais libres, nous étions parmi les premiers et un top cinq des qualifications était l’un de nos meilleurs résultats. Dans l’ensemble, en termes de performances et de vitesse, c’est très encourageant pour le reste de la saison, à commencer par Imola ce week-end.

“D’après ce que nous avons vu à Bahreïn, il semble que nous ayons un package qui nous permettra de nous battre pour les gros points et il n’y a aucune raison pour que cela ne soit pas le cas pour les courses à venir.”

Il est clair qu’après avoir couru à Bahreïn, toute l’équipe s’attend à une saison réussie pour l’équipe basée à Faenza, ce que Gasly a expliqué peut être vu dans leurs décisions stratégiques en Q2.

«Un exemple de la confiance de l’équipe a été la décision de s’attaquer à la Q2 à Sakhir sur le pneu Medium car à part nous, seuls les deux Mercedes et Max Verstappen l’ont fait. C’était un risque, mais cela prouve notre confiance en notre voiture et notre niveau de performance. J’espère maintenant que nous pourrons le faire à nouveau sur d’autres circuits.

Il n’y a aucune raison pour que le succès d’AlphaTauri à Bahreïn ne puisse être amélioré à Imola.

La piste est une piste que l’équipe connaît très bien, ayant effectué un certain nombre de tests et de séances de tournage sur leur piste locale au cours des 12 derniers mois.

Bien que le Grand Prix d’Émilie-Romagne 2020 de Gasly n’ait duré que neuf tours en raison d’une fuite de liquide de refroidissement dans un terminal, Daniil Kvyat était à seulement 0,8 seconde d’un podium derrière Ricciardo.

Imola est aussi un morceau que Gasly lui-même affectionne. Il a ajouté: «J’adore. C’est technique avec beaucoup de virages rapides qui vous permettent d’entrer dans un rythme et vous êtes toujours occupé car c’est assez sinueux. L’année dernière, sur cette piste, j’ai obtenu ma meilleure qualification avec l’équipe, sur la deuxième ligne. Malheureusement, cette course s’est terminée tôt avec un problème alors que j’étais cinquième, mais c’était un très bon week-end jusque-là, alors maintenant j’ai hâte d’y retourner et de compenser la déception de l’an dernier.

«L’équipe a travaillé dur depuis la première course, car il y a encore des domaines où nous pouvons nous améliorer, même si nous sommes clairement dans le rythme pour le moment. Mais si tôt dans la saison, nous pouvons nous attendre à ce que chacun fasse des progrès en apprenant à mieux comprendre ses voitures et comment les optimiser. Nous devons donc travailler dur pour continuer à avancer. Honnêtement, j’ai hâte de reprendre la course car cette pause de trois semaines m’a paru assez longue. Désormais, les courses se succèdent et je suis impatient de voir quels résultats nous pouvons obtenir.