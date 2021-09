“Je travaille dur pour aller en équipe nationale, c’est mon rêve”

in

28/09/2021 à 6h30 CEST

Grimaldo passe en revue dans SPORT sa carrière, ses objectifs et son aspiration à jouer pour l’équipe senior.

Êtes-vous dans le meilleur moment de votre carrière?

Je pourrais dire oui, pendant toutes ces années j’ai acquis de l’expérience et de la confiance au club. Avec le nouvel entraîneur, j’ai amélioré les aspects défensifs dont j’avais besoin et je pense que oui, je suis dans le meilleur moment de ma carrière à la fois en termes d’âge, de physique et de mentalité.

Que donne le Portugal aux jeunes que beaucoup d’entre vous décident d’y aller ?

C’est une Ligue qui grandit beaucoup, très forte. Il y a des équipes évoluées et cela sert à donner un saut important à de nombreux joueurs.

Un autre défi est la sélection, est-ce un rêve ?

Quand ils m’ont demandé quand j’étais petite, mon rêve était de jouer dans l’absolu. Il est clair que c’est un de mes rêves. Je vais continuer à travailler dur pour avoir cette opportunité.

Il y a beaucoup de concurrence.

C’est très important qu’il y ait de la compétition, l’équipe espagnole est la meilleure du monde, là où se trouvent les meilleurs joueurs. Il est important qu’il y ait de la concurrence car le niveau augmente. Ça me motive parce que je veux y arriver et je veux y être. L’opportunité n’a pas encore été donnée mais je vais travailler pour elle.

Luis Enrique parie sur les jeunes

Je pense que le changement de cycle que Luis Enrique a proposé est important. Il est essentiel que les jeunes entrent parce qu’ils montrent qu’ils ont un niveau. Il faut être patient mais le jeu et le travail du coach sont très bons. Ils sont sur la bonne voie”.

La Ligue des champions est-elle une étape pour se défendre et réussir l’appel de l’absolu ?

Sans doute. Il y a les meilleurs joueurs du monde. C’est une vitrine pour montrer qu’on peut être en équipe nationale et montrer qu’on a un niveau.