Je vais acheter Rarible (RARI) après le partenariat avec Adobe et c’est pourquoi !

Rarible RARI / USD est un logiciel qui permet aux artistes et créateurs numériques d’émettre et de vendre des actifs de crypto-monnaie personnalisés qui représentent la propriété de leur travail numérique.

Le jeton RARI est ce qui alimente la plate-forme, qui est le jeton de crypto-monnaie natif de Rarible.

Le partenariat d’Adobe comme catalyseur de croissance

Dans une annonce du 26 octobre, Rarible a annoncé son partenariat avec Adobe pour prendre en charge l’attribution de contenu pour NFT.

Adobe essaie de faire en sorte qu’il soit beaucoup plus facile pour les créateurs de jetons non fongibles (NFT) de prouver qu’ils sont les artistes derrière leur travail en liant leurs profils de réseaux sociaux et leurs adresses de portefeuille de crypto-monnaie.

Selon Adobe, ce partenariat introduira une fonctionnalité qui peut ajouter l’adresse du portefeuille des créateurs NFT et les informations des réseaux sociaux aux métadonnées d’identification du contenu des jetons répertoriés dans Rarible.

De plus, les efforts historiques d’Adobe ont été mis en perspective, où il y a deux ans, il a cofondé la Content Authenticity Initiative (CAI) pour lutter contre la désinformation visuelle et protéger les créateurs grâce à la provenance numérique.

De plus, les utilisateurs de l’application de bureau Photoshop peuvent désormais lier leurs profils de réseaux sociaux et leurs adresses de portefeuille crypto à leur travail.

De cette façon, ils peuvent assurer aux clients qu’ils sont les créateurs du contenu qu’ils présentent à tout moment.

Dois-je acheter du rareté (RARI) ?

Le 27 octobre, Rarible (RARI) valait 18,69 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en septembre.

La valeur maximale historique atteinte par le jeton était le 29 mars, alors qu’il valait 46,70 $. À son plus haut niveau historique, le jeton valait 28,01 $, soit 149% de plus.

En termes de performances en septembre, le 4 septembre, le jeton valait 34,23 $, ce qui était son point le plus haut.

Son point le plus bas du mois a été le 26 septembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 12,08 $. Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a chuté de 22,15 $ ou 64%.

Cependant, du 26 septembre au 27 octobre, la valeur du jeton a augmenté de 6,61 $ ou 54 %.

Selon les données d’IntoTheBlock, Rarible a enregistré 4,67 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, au cours des 30 derniers jours, le réseau comptait en moyenne 21,97 000 adresses.

À ce taux, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne 25 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un achat solide.

Le poste Je vais acheter Rarible (RARI) après un partenariat avec Adobe et c’est pourquoi ! est apparu en premier sur Invezz.