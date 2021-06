“Je vais arriver aux Jeux en pleine forme”

in

27/06/2021 à 13:25 CEST

Orlando Ortega, champion d’Espagne du 110 m haies pour la cinquième fois, a anticipé que, bien qu’ayant passé près de quatre mois sans compétition en raison d’une blessure au pied gauche, il arrivera “en pleine forme” aux Jeux olympiques de Tokyo, au cours desquels il se battra pour être à nouveau sur le podium.

Entouré de sa famille à Getafe, Ortega, actuel vice-champion olympique, s’est déclaré “heureux et super fier” de cette course des championnats d’Espagne, dans laquelle il a battu Navarro d’un centième Asier Martinez, qui a fait un minimum olympique avec 13,31.

« Je tiens à féliciter Asie par le minimum. Une course spectaculaire “, a-t-il déclaré. ” La marque n’était pas importante pour moi, mais pour atteindre la ligne d’arrivée, je me sens bien physiquement, que mon pied était calme malgré la dureté de la piste, donc je suis heureux. Il y a beaucoup à améliorer, bien sûr, mais il reste un mois avant les Jeux et je suis sûr que j’arriverai au top de ma forme.”

Orlando célèbre l’arrivée des jeunes Asier Martínez et Enrique Llopis. “Avoir deux grands athlètes comme Asier et Enrique est bon non seulement pour la Fédération espagnole, mais aussi pour moi. Dommage que Quique n’ait pas pu être en finale, j’espère qu’il s’en remettra.”

Concernant les Jeux de Tokyo, il a réitéré son optimisme : « Je suis un athlète qui se battra toujours jusqu’au bout. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour être à cent pour cent, mais je suis calme. Il me reste deux courses, dans la prochaine deux semaines. L’objectif des Jeux est, comme toujours, d’essayer d’être en finale. “

“Le 110 m haies – a-t-il expliqué – est une épreuve très difficile, mais nous serons là à nous battre. Le niveau dans cette épreuve est toujours très élevé, il n’y a jamais eu d’année facile. (American Grant) Holloway (qui ce samedi est resté au centième du record du monde) c’est un excellent athlète et j’espère être avec lui en finale olympique.”