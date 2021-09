“Je vais avoir des millions de menaces de mort”

Nouvelles connexes

Shelby Roger est un joueur de tennis américain de 28 ans qui occupe actuellement la 43e position du classement WTA. Son passage à travers US Open Il n’a pas été celui attendu puisqu’il n’a pas pu venir à bout du tour du second tour. L’Américain est tombé contre la jeune promesse du tennis Emma raducanu Et il a maintenant avoué son plus gros problème. Le traitement que vous recevez via les réseaux sociaux.

“Je vais recevoir neuf millions de menaces de mort et de messages comme ça. À ce stade de ma carrière, je pourrais presque dire que j’y suis habitué. J’aimerais que les réseaux sociaux n’existent pas.” Quelques mots très durs de la joueuse américaine dans un moment pas très positif comme son élimination du dernier Grand Chelem c’est de la saison.

Rogers a été battue par un score de 6-2 et 6-1, ce qui montre clairement qu’elle n’a pas eu son temps et qu’elle a été dépassée par une Raducanu qui vit sa grande explosion internationale dans le monde de la raquette comme elle l’a déjà fait. avec son grand papier dans Wimbledon.

Emma Raducanu célèbre sa victoire contre Shelby Rogers .

Cependant, son plus gros problème n’est pas sur la piste, sinon sur les réseaux sociaux, qui sont devenus un tourment et un cauchemar pour elle avec une multitude d’utilisateurs qui utilisent leur temps libre pour payer leurs frustrations contre des personnages pertinents comme le cas de Shelby.

La polémique dans le tennis féminin s’est déclenchée après les critiques faites à ce type de situation par une autre joueuse comme sloane stephen, qui est tombé vaincu avant Angélique Kerber et qu’il a également reçu une multitude d’insultes via les réseaux sociaux.

Après ses paroles, Shelby a assuré qu’en ce moment elle allait souffrir de quelque chose de similaire : Si on regarde mon profil maintenant, il y a sûrement des gens qui disent que je suis un “gros cochon” et d’autres mots que je ne peux pas dire pour le moment ” .

Le travail de l’ATA

Des plaintes de joueurs professionnels sont parvenues à la WTA, qui travaille depuis longtemps sur ce type de problèmes car ils ne veulent pas subir de nouveaux cas de harcèlement. En ce moment, ils ont lancé un projet intense avec Thésée, une entreprise qui procède à des évaluations et à une gestion des risques posés par ce type de cas : « Theseus et la WTA travaillent avec les plateformes de médias sociaux pour fermer les comptes lorsque cela est justifié et, le cas échéant, les autorités correspondantes sont informées. »

Shelby Rogers lors de l’US Open .

La dénonciation publique de Shelby Rogers a ravivé un débat important et plus actuel que jamais dans le sport, puisque les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental dans les dommages subis par certains athlètes pour leur santé mentale. Les Jeux olympiques qui ont eu lieu il y a quelques semaines à Tokyo ils ont mis en évidence les problèmes subis par de nombreux athlètes.

Désormais, le tennis est pleinement entré dans cette bataille pour prendre soin des sportifs et tenter d’éduquer les masses qui font un usage terrible des réseaux sociaux et causent des dégâts souvent assez graves chez les joueurs du circuit professionnel. Rogers, au moins, essaie de le prendre avec une certaine philosophie.

