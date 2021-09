“Je vais avoir neuf millions de menaces de mort”

09/07/2021

Act à 18:10 CEST

L’Américaine Shelby Rogers rend visible la réalité parallèle avec laquelle vivent de nombreux athlètes d’élite, menaces de mort sur les réseaux sociaux. Le joueur de tennis l’a expliqué à la presse après avoir chuté en huitième de l’US Open.

Le numéro 43 mondial n’a pas eu la route facile à l’US Open. Elle a dépassé les pronostics qui ne laissaient pas présager son passage en huitièmes de finale contre la meilleure joueuse de tennis du monde selon la WTA, Ashleigh Barty, qui apparaissait comme la tête de série numéro 1 du tournoi. Cependant, il s’est terminé battant l’Australien 6-2, 1-6 et 7 (7) -6 (5) dans un match qui a duré plus de deux heures.

Mais il n’a pas réitéré l’exploit lors de la dernière de la compétition, dans laquelle le Britannique Emma Raducanu a gagné 6-2 et 6-1 en huitièmes de finale. L’Américain n’a pas su pérenniser la solidité acquise avec Barty. Et les conséquences de sa défaite iront au-delà du sport : “Je vais recevoir neuf millions de menaces de mort et de messages comme ça. À ce stade de ma carrière, je pourrais presque dire que j’y suis habitué.« Rogers a déclaré après la fin du match.

Ce n’était pas l’intention de mettre en évidence ma déclaration exagérée – j’essaie toujours de répondre honnêtement à la presse. La quantité de soutien positif que je reçois éclipse largement l’abus en ligne, mais il est important d’être conscient qu’il existe afin que nous puissions nous préparer et y faire face. pic.twitter.com/Sd7AW2PLoN – Shelby Rogers (@Shelby_Rogers_) 7 septembre 2021

Le joueur de tennis s’en est pris au comportement de certains fans derrière l’écran : “Je souhaite que les réseaux sociaux n’existent pas. Nous sommes dans un monde où il est une grande partie du marketing, de nos contrats, dans lesquels ils nous obligent à faire certaines choses ” ajouta le joueur de tennis. “Si vous voulez, vous pouvez vous rendre sur mon profil dès maintenant, Je vais probablement recevoir des messages disant que je suis un cochon, une grosse femme et des mots que je ne peux pas dire pour le moment“, a-t-il assuré.

Cependant, Rogers a essayé de souligner le côté positif après l’élimination : « Vous essayez de ne pas le prendre personnellement, c’est le côté malheureux de tout sport. Je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de jouer pour Arthur Ashe, tout le monde ne l’a pas fait et cela m’est arrivé trois fois. Il est clair que je ne suis pas fière de la fin de mon parcours ici”, a-t-elle admis.

Et l’Américain a fait preuve de beaucoup de maturité dans l’analyse de la situation : “Je vais me concentrer sur ce qui est important, pas sur le commentaire d’un gars du sous-sol de la maison de sa mère“Rogers a expliqué.” C’est malheureux, et oui parfois un commentaire vous vient à l’esprit. Les médias sociaux ne peuvent pas contrôler ce que je fais, la façon dont je m’entraîne et comment je fais face à l’avenir, mais je souhaite qu’ils n’existent pas. C’est très dur”, a-t-il conclu.