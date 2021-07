“Je vais chercher un KO de toutes les manières possibles”

Le tout dans le Stade AT&T au Texas (États-Unis) pour profiter d’une grande soirée de boxe, avec une affiche très intéressante et avec le clou du combat entre Saúl ‘Canelo’ lvarez (55-1-2, 37 KO) Oui Billy Joe Saunders (30-0-0, 14 KO). En jeu, les titres des supermédias de la Conseil mondial de boxe (WBC) et de la Association mondiale de boxe (WBA), propriété du boxeur mexicain, et celle du Organisation mondiale de boxe (WBO), qui appartient aux Britanniques, en une soirée record et qui deviendra l’événement sportif avec le plus de spectateurs dans les tribunes, puisque 70.000 âmes se rassembleront.

Les deux combattants, mexicains et britanniques, se sont très bien préparés pour ce combat qui pourrait finir par devenir l’une des soirées de l’année. Ce sera le troisième combat avec un titre intermédiaire pour le Guadalajara en moins de six mois, le deuxième de l’année après la victoire contre Avni Yildrim, Tandis que pour ‘Superbe’ sera le premier de l’année après décembre dernier avant Mandy Murray.

“Canelo a fait des choses brillantes en boxe, c’est un bon champion, mais il s’est trompé d’homme”

Comme cela vaut la peine de le mentionner dans tout aperçu d’un grand combat, avant que les poings ne parlent dans le ring, les bouches ont parlé. Tandis que « le gitan britannique » a clairement indiqué que « je suis ici pour une raison et c’est pour gagner. Canelo a fait des choses brillantes en boxe, c’est un bon champion, mais il s’est trompé d’homme.

Canelo et Saunders, prêts au combat

Twitter

“C’est très difficile de prédire un KO avec ce type de combattants qui bougent beaucoup, mais je vais chercher tous les moyens de réaliser un KO”, a-t-il déclaré au ESPN. « Mon histoire continue de grandir. J’ai combattu le meilleur. Je n’aurai jamais de réponses aux gens, je ne suis pas intéressé, je continue à marquer l’histoire et à la fin de ma carrière les titres parleront pour moi”, a ajouté le boxeur mexicain.

« Ce titre signifie beaucoup pour moi. Nous voulons être des champions incontestés à ce poids. Je suis ici pour écrire l’histoire”

De plus, il a souligné l’importance de la soirée de ce matin. « Ce titre signifie beaucoup pour moi. C’est important pour nous, nous voulons être des champions incontestés à ce poids. Je suis ici pour faire l’histoire, pour être un gagnant”, a-t-il ajouté, “On m’interdit de perdre, dans mon esprit il ne faut jamais perdre ce mot. Je me prépare toujours à gagner et s’ils me battent c’est parce qu’ils sont meilleurs que moi, pas parce que je ne me suis pas entraîné ou n’ai pas bien fait les choses ».

