Si quelqu’un pensait que Khamzat Chimaev n’était qu’un travail de battage médiatique, détrompez-vous.

Le Suédois d’origine russe est passé à 10-0 à l’UFC 267 lorsqu’il a soumis Li Jinliang au premier tour.

Chimaev appelle les plus grands noms du sport

Une fois que Khamzat Chimaev verrouille le starter, vous avez fini pour

Encore plus incroyablement, il criait au président de l’UFC Dana White alors qu’il endormait son adversaire ! Pas crier après son adversaire – mais le président de l’entreprise.

Lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 267, White a expliqué ce que Chimaev a dit : « Il me criait des conneries folles pendant tout le combat. Je ne sais pas pourquoi. Mais il disait simplement « Je vais combattre tout le monde » et « Je vais combattre Brock Lesnar, je me fiche de qui c’est ».

« Comme je l’ai déjà dit, il est spécial, mec. »

Chimaev a déchiré la compétition en 2020 lorsqu’il a battu pour la première fois le record de victoires consécutives à l’UFC en seulement 10 jours – les deux sur Fight Island – puis il a battu le record du plus petit écart en trois victoires consécutives à 66 jours .

Jusqu’à présent, ses quatre victoires à l’UFC se sont soldées par deux KO et deux soumissions. C’est un homme formidable et effrayant.

Chimaev, 27 ans, devait affronter Leon Edwards à la fin de l’année dernière, puis au début de cette année dans ce qui aurait été son premier adversaire classé, mais COVID s’y est opposé.

Des complications lors de sa convalescence ont amené Chimaev à envisager de se retirer du MMA, mais comme nous l’avons vu samedi soir, il est de retour et meilleur que jamais. Il veut même que l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Brock Lesnar, ait crié à haute voix.

Le prochain sur sa liste de résultats est Nate Diaz: « Hé, Diaz, allons-y, frère », a déclaré Chimaev aux journalistes après le combat à l’UFC 267 (via MMAFighting). « Allons-y. Tu vas fumer, mon pote. Voyons qui est le vrai gangster.

Khamzat Chimaev s’assure que Dana White voit tout ce qu’il fait

« Le gars est spécial. J’ai été dans ce jeu toute ma vie, je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré White l’an dernier.

« C’est spécial, c’est différent. Il veut se battre à nouveau, donc je n’ai jamais été dans une position où je me dis ‘Qui est le prochain ? Comment lui faire se battre ? Comment l’amener ici ? Comment faisons-nous cela? Comment fait-on cela?’ C’est amusant et j’aime ça.

«Je pense que lorsque vous êtes un fanatique de combat, un gars comme celui-ci est le genre de gars que vous aimez regarder et suivre et détester et quoi que ce soit. Ce gars est l’un des combattants les plus spéciaux que j’aie jamais vu, sinon le gars le plus spécial que j’aie jamais rencontré.