« Je vais continuer à travailler dur pour être un meilleur champion »

11/10/2021 à 00:14 CET

Le catcheur portoricain actuel champion des Etats-Unis de la WWE, Prêtre Damien, a assisté à SPORT à Londres avant de participer au Supershow qui s’est tenu à Wembley.

Q : Vous avez une belle ceinture, très recherchée & mldr;

A : J’essaie toujours d’être meilleur demain qu’hier. Il y a beaucoup de gens qui veulent ce championnat et ça me fait me sentir important parce que ça veut dire que le titre est important. C’est une fierté et un plaisir d’être un champion.

Q : Vous avez défendu le championnat à Porto Rico & mldr;

A : C’était l’un des meilleurs moments de ma vie, chaque moment a sa beauté, mais c’est sans aucun doute l’un de mes préférés.

Q : À quoi vous attendez-vous dans le futur ?

R : Je travaille dur pour ne pas représenter de mauvaises valeurs à ceux qui nous admirent. Je veux être un bon exemple, et quoi qu’il arrive et qui que ce soit, je vais travailler dur pour y faire face. Espérons que les gens continuent de m’aimer de la même manière et continuent de recevoir le soutien que je reçois. Avec ce soutien, je continuerai à grimper. S’ils continuent à me soutenir, je travaillerai dur pour être le meilleur champion possible et j’espère que le jour viendra où je pourrai être le champion des grands titres.

Q : Qu’est-ce que la « lutte » signifie pour vous ?

A : La lutte est ma vie, elle m’a tout donné. Depuis tout petit, c’est la première chose dont j’ai rêvé et ce que j’ai toujours voulu réaliser. Je ne pourrais jamais imaginer que j’arriverais ici et je veux continuer à travailler pour être un exemple pour les plus petits et un exemple pour la communauté latino du monde entier. Faites cela et voyez les sourires des gens et des enfants & mldr; vous ne pouvez rien demander de plus.

Q : Un message pour les fans espagnols ?

A: Je veux vraiment me battre là-bas. Dans tous les pays et partout dans le monde. Mais quand on parle d’endroits latins, ce sont des endroits que je dois traverser et l’Espagne est en tête de liste des endroits où je dois aller.