“Je vais encore assommer Wilder.”

Le champion poids lourd du World Boxing Council, Tyson Fury, a assuré qu’il éliminerait Deontay Wilder (42-1-1, 41 KOs) d’une manière encore plus dévastatrice que la dernière fois, lorsque les deux se rencontreront le 9 octobre. T-Mobile Arena à Las Vegas.

Fury a commenté: “Cette fois, je vais l’effacer complètement. Ça ne va pas être sept rounds cette fois, je vais le battre rapidement.”

«Il était le plus gros puncheur de l’histoire, mais je l’ai assommé. Maintenant, je suis le plus gros et le plus dur des puncheurs. Il n’est une menace que dans les cauchemars de quelqu’un, mais pas dans les miens.”

«Je pense qu’il entrera dans le combat excité, mais après un round, il se rendra compte qu’il est de retour là où il a commencé. Wilder ne pourra pas me vaincre. Je vais à nouveau assommer Wilder.”

Ce combat, qui sera le troisième que ce duo de guerriers aura tenu, sera retransmis en direct sur ESPN + PPV et FOX Sports PPV, reprenant l’une des grandes rivalités de l’histoire de la division.