“Je vais être maman !”, Yuya et Siddhartha surprennent tout le monde avec leur grossesse – El Sol de México

La célèbre influenceuse mexicaine Mariand Castrejón, plus connue sous le nom de Yuya, a annoncé sa grossesse avec son partenaire, la chanteuse Siddartha, avec une photographie montrant son ventre accompagnée d’un message émouvant.

“Je vais être la mère de LUI, la Mer immense qui se forme maintenant en moi. Quel long et merveilleux rêve je vis !”, a-t-il assuré sur son compte Instagram.

“Amis, je ne peux pas expliquer ce que je ressens en ce moment où je partage cette nouvelle avec vous. Je me sens heureux et excité que ce soit maintenant. Nous vous embrassons fort et vous faisons participer à la plus grande célébration de notre vie”, a poursuivi le Mexicain femme d’affaires. .

Mar, ce sera le nom du petit que l’heureux couple attend. Et tandis qu’il atteint le monde, son père a également partagé quelques mots sur son compte Instagram, dans lesquels il a assuré: la vie nous a donné une nouvelle vie et nous sommes heureux et reconnaissants de votre arrivée, Mar ..

Il a également indiqué : « Je me suis toujours senti comme un navigateur, parfois je me sentais comme un naufragé et je n’ai jamais su où ta marée m’emmenait… Maintenant je comprends que je n’étais pas perdu mais que les vagues s’approchaient de moi vers un amour infini”.

“Au sein de ces images, trois coeurs battent (…) Je t’aime @yuyacst”, a déclaré le musicien

Pendant ce temps, sur sa chaîne, Yuya a dédié une vidéo en exclusivité pour annoncer l’arrivée de son bébé, à qui elle a dédié de grands mots d’amour et a fait montrer à tous ses followers le bonheur qui l’envahit aujourd’hui.

“Cela fait plusieurs mois que je suis le portail d’une nouvelle opportunité, j’ai passé la plupart de ce temps à connaître, à reconnaître et à embrasser tous les changements qui émergeaient à l’intérieur et à l’extérieur de moi. Honnêtement, je ne peux toujours pas comprendre la merveille obsédante dans le qu’une vie se manifeste », mentionne Yuya dans sa vidéo.

