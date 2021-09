“Je vais être une superstar”

Si vous êtes intéressé par les arts martiaux mixtes, vous avez peut-être entendu parler de Ian Garry.

Surnommé ‘The Future’, l’Irlandais fera ses débuts très attendus le 6 novembre au Madison Square Garden à l’UFC 268 à New York.

@iangarry – Instagram

Ian Garry a remporté l’or des Cage Warriors plus tôt cette année

Largement considéré comme l’un des meilleurs espoirs du jeu et appelé à être la prochaine grande chose à sortir d’Irlande depuis un Conor McGregor, Garry a récemment déménagé en Floride et a basé son camp dans le monde de renommée mondiale Sandford MMA, et Garry dit qu’il voit déjà les résultats :

« Le déménagement a été vraiment facile. J’ai été accueilli à bras ouverts sur les tapis, par les entraîneurs, les coéquipiers ont été incroyables.

« J’ai déjà beaucoup appris et je peux déjà voir le potentiel pour bien plus.

« Considérant qu’il s’agit d’un déménagement permanent, je suis ici pour le moment et j’attends avec impatience l’avenir et c’est tout ce que nous pouvons faire. Je profite vraiment de mon temps ici et je peux voir beaucoup de croissance, donc je suis excité », a déclaré Garry.

@iangarry – Instagram

Conor McGregor rencontre un jeune Ian Garry

Ce sera le premier camp de Garry sous la direction de l’entraîneur de renommée mondiale Henri Hooft, un homme qui a formé Kamaru Usman, Michael Chandler, Eddie Alvarez et Vitor Belfort parmi beaucoup d’autres.

Malgré le changement climatique, Garry ne pense pas que la transition de son ancien gymnase de l’équipe KF de Dublin au soleil de Deerfield Beach Florida sera difficile car l’éthique de travail reste la même.

“Les gars dont je suis entouré ici sont l’élite de l’élite, donc ça ne va que profiter à moi de me jeter dans le feu avec les meilleurs gars de l’UFC et les meilleurs gars de Bellator, juste quelques-uns des meilleurs combattants du planète.

« De plus, si vous regardez le personnel d’entraîneurs, ils font partie de l’élite et ils sont absolument incroyables, et le simple fait d’apporter de petits ajustements techniques qui peuvent changer mon jeu et l’améliorer est incroyable.

@iangarry – Instagram

Ian Garry fait ses débuts à l’UFC le 6 novembre

«Pour moi, je ne pense pas que ce soit difficile de changer, je suis un gars très ouvert, je suis qui je suis.

“Je viens, je m’entraîne, je travaille dur, et si vous avez cette attitude, vous vous intégrerez n’importe où, et les gars ici ont la même attitude”, a déclaré Garry.

«C’est bien plus agréable en Floride qu’à Dublin, se réveiller tous les jours avec le soleil au lieu de se réveiller sous la pluie, cela seul aide mentalement définitivement.

«Mais en ce qui concerne la formation, la formation est toujours la même. Peu importe où je me trouve sur la planète, je travaille toujours sans arrêt et je fais la formation dont j’ai besoin.

@iangarry – Instagram

Ian Garry est 7-0 en MMA avec 5 finitions

“En fin de compte, j’ai besoin de gagner et j’ai besoin d’entrer dans cet octogone de l’UFC et j’ai besoin d’être confiant que j’ai mis le travail, et j’ai fait tout ce que je pouvais jusqu’à ce point pour obtenir la victoire . “

Garry est devenu le champion du monde des poids welters des Cagewarriors en juin en battant Jack Grant par décision unanime.

Dans la préparation du combat, Garry et son équipe de l’équipe KF se sont séparés, laissant Garry sans équipe à quelques jours de son premier combat pour le titre mondial, et Garry dit que s’ils veulent tendre la main, ils peuvent parler, mais reste concentré sur lui-même.

“En ce qui concerne l’un de mes anciens coéquipiers, s’ils me contactent et me parlent, c’est une autre histoire, mais j’ai les mêmes objectifs et les mêmes aspirations.

Les débuts de Ian Garry à l’UFC contre Jordan Williams

«J’ai de nouveaux coéquipiers, je suis dans un gymnase différent et je me concentre simplement sur où je suis et ce que je fais. S’ils veulent me contacter ou si quelqu’un veut me contacter, parlons-en, mais j’ai de nouveaux coéquipiers, un nouveau gymnase et je me concentre sur moi.

Garry fera ses débuts à l’UFC contre Jordan Williams. Williams vient de subir des défaites consécutives contre Nassourdine Imavov et Mickey Gall. Bien que Garry soit conscient de la ténacité de Williams, il est convaincu qu’il est le meilleur combattant dans tous les départements.

«C’est un gars dur, mais tout le monde à l’UFC est dur. Il s’avance, il frappe fort, mais je sais juste que je vais être meilleur partout.

«C’est comme chaque combat dans lequel je dis que je vais me lancer. Je vais juste entrer et le prouver, et je montrerai au monde pourquoi. Je vais montrer à tout le monde que l’avenir est maintenant.

. – .

Dana White est connue pour être enthousiasmée par Ian Garry

Il y a toujours un débat lorsqu’un jeune combattant entre à l’UFC. Devraient-ils être construits et atteindre progressivement le sommet, ou une fois à l’UFC, devraient-ils être prêts pour n’importe qui.

À seulement 23 ans, Garry dit qu’il est convaincu que l’UFC sait comment le gérer et qu’il est fermement prêt pour tout ce qui l’attend.

« L’UFC sait ce qu’ils font, ils l’ont fait plusieurs fois avec des combattants et je suppose que cela dépend de mes performances.

« S’ils m’accélèrent et que je travaille et que je gagne, gagne et gagne, alors je continuerai mais je ne suis pas pressé. L’UFC est la meilleure organisation de MMA pour une raison et ils veulent des superstars, je vais être une superstar.

« S’ils veulent m’accélérer et qu’ils pensent que je suis prêt pour cela, alors je suis prêt pour cela. S’ils veulent me construire lentement c’est à eux, à la fin de la journée ils envoient un contrat avec un nom je dirai oui. C’est mon attitude.

“S’il me faut 10 combats pour devenir champion ou 20 combats pour devenir champion, cela m’importe peu.”

Il n’y a pas eu une telle excitation sur un combattant irlandais à l’UFC depuis Conor McGregor. Cela s’accompagne d’une pression supplémentaire, en particulier avec le fait que Garry fera ses débuts à l’UFC sur une carte à la carte empilée au Madison Square Garden, mais Garry dit qu’il se met le plus de pression.

@iangarryMMA – Twitter

Ian Garry célébrant une victoire d’arrêt

“J’accepte la pression, tout battage médiatique à mon sujet est là pour une raison, c’est là parce que je me suis présenté à chaque fois, j’ai soutenu ce que j’ai dit et j’ai fait une émission et fait une déclaration et maintenant j’ai ça battage médiatique derrière moi.

« Cela ne change rien pour moi. J’ai encore un but et je dois encore entrer et gagner. Je me mets le plus de pression pour performer.

« J’attends toujours le meilleur de moi. Le battage médiatique ou la pression ne me dérange pas. Si quelqu’un vous dit que Ian Garry est un sauvage, la boucle est probablement revenue à moi, c’est probablement moi qui ai commencé.