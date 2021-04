“Je vais faire un autre test au Mugello avec Aprilia et peut-être un joker”

15/04/2021 à 13 h 00 CEST

Andrea Dovizioso a clôturé ses trois jours d’essai avec l’Aprilia RS-GP 2021 sur le circuit de Jerez convaincu que le projet proposé par Noale’s de revenir en MotoGP a des garanties, bien qu’il ait également précisé que son retour sur la grille de la reine à temps plein la classe ne sera pas avant 2022.

Dovizioso Il a expliqué qu’il ferait un nouveau test avec l’April les 11 et 12 mai et admet qu’il pourrait même disputer une course cette saison comme une wild card.

Après son long passage chez Ducati, avec lequel il a été vice-champion du monde à trois reprises, le pilote Forli a souligné que s’adapter à une nouvelle moto n’est pas facile: «Quand on change de moto après huit ans, c’est un grand changement. Donc, la première et la plus importante chose est de trouver la position sur l’Aprilia. C’est le point principal et cela prend du temps car c’est lié au confort, mais il faut aussi comprendre quelle est la meilleure position pour vous et la meilleure position pour le vélo car chacun a une caractéristique différente.

«C’est très agréable pour un pilote d’essayer une autre moto car tout le monde aimerait pouvoir essayer tous les MotoGP, juste pour avoir le sentiment de comprendre un peu plus ce que l’on voit à la télévision ou sur la piste. C’était donc très agréable et émouvant car après huit ans à monter sur un vélo différent, c’était très agréable & rdquor;, dit Dovizioso, qui est également clair que “contrairement à Crutchlow ou Pedrosa, je ne me vois pas comme un testeur, mais en tant que cavalier “. Une déclaration d’intention pour la saison prochaine.

«J’ai accepté le test avec Aprilia car j’ai toujours une passion pour le MotoGP et j’aimerais courir l’année prochaine. Je pense donc que c’était intelligent d’être sur la piste et je suis très heureux qu’Aprilia m’ait donné l’opportunité de le faire et de la bonne manière. Ce n’était pas facile de dire non et tout était organisé immédiatement.

«Comme toutes les motos, l’Aprilia a des aspects positifs et négatifs et c’est normal. Mais j’avais de très bons sentiments. Je pense que nous allons faire un autre test car nous voulons travailler un peu plus sur la position de la moto et c’est la clé pour essayer d’autres choses et cela prend du temps. Nous organiserons donc une autre formation, peut-être au Mugello dans un mois environ. C’est le plan. Nous n’avons pas parlé de wild cards pour le moment, après le test au Mugello nous en parlerons et peut-être qu’il y en aura, mais je suis toujours concentré à essayer de voir mon avenir & rdquor ;.