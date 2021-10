« Je vais laisser mes clubs parler sur le terrain »

23/09/2021

Le à 20:48 CEST

Tous les fans européens attendent beaucoup du numéro un mondial, le Basque Jon Rahm, qui atteint son deuxième Ryder consécutif, désormais avec les galons du meilleur joueur du monde dans le classement, bien qu’il ne veuille que mener sur le terrain.

« Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent prendre la direction de cette équipe, même si j’espère pouvoir parler avec les clubs & rdquor ;, a commenté celui de Barrika, sous les projecteurs des médias sur Whistling Straits.

Assure que l’Espagnol n’arrive pas avec la pression mais avec l’illusion de pouvoir jouer un grand rôle et aider à gagner l’Europe ce Ryder, qui serait le deuxième d’affilée après l’avoir fait en tant que rookie à Paris en 2018. « Ici, il s’agit de travail d’équipe, dans les binômes que nous formerons le matin. je veux en profiter, avec le bonus supplémentaire d’être entouré de grands joueurs & rdquor;, a-t-il déclaré.

Une année très spéciale

Pour Jon, cela a été une année très spéciale, où il a obtenu son premier « Major » à l’US Open et est devenu père il y a à peine six mois.. « Cela fait cinq mois et demi que je suis devenu père et il s’est passé beaucoup de choses », a-t-il expliqué.

A part ce qui s’est passé avec le covid19, les bons moments de joie l’emportent sur les mauvais. je n’ai rien à redire. Ce fut une année incroyable et une victoire à Ryder, ce serait une bonne finale de saison », a-t-il déclaré. « Gagner en Amérique serait très spécial et j’espère être un joueur Ryder pendant longtemps. »

Il a reconnu qu’il n’est pas difficile pour un professionnel de passer du jeu individuel habituel sur le Tour pour former une équipe et aller jouer à deux. « C’est merveilleux d’être à côté de ces grands joueurs, le sourire aux lèvres. Je souhaite que le monde entier puisse le voir. L’excitation de cette compétition est unique& rdquor ;.

Avec beaucoup de confiance

Il a déclaré que « le numéro un mondial vous donne confiance, je vais essayer de faire de mon mieux et je me vois capable de le faire. Mais d’autres joueurs comme Poulter, qui n’est peut-être pas en tête du classement mondial, ils se transforment et sont plus dangereux que quiconque. »

Concernant la préparation personnelle du rendez-vous, il a assuré que «Je vais bien physiquement, je n’aurai aucun problème à marcher 36 trous. Il faut apprendre à se détendre en quelques instants en cinq heures de compétition. Je vais essayer de bien m’hydrater et de dormir suffisamment & rdquor;.