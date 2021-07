“Je vais lui casser l’autre jambe”

Dustin Poirier a menacé de casser l’autre jambe de Conor McGregor alors qu’il accusait The Notorious d’avoir triché samedi soir à l’UFC 264.

Poirier a prouvé que le vainqueur lors de leur deuxième combat à l’UFC 257 sur Fight Island n’était pas un hasard car il dominait McGregor sur le pont après avoir résisté à un barrage précoce.

Poirier a menacé de casser l’autre jambe de McGregor après ses insultes après l’UFC 264

Bien que les fractures du péroné et du tibia de ‘The Notorious’ aient forcé le médecin à mettre un terme au combat, Poirier était dans l’ascendant et aurait bien pu terminer le combat au premier tour.

Les scores entre les deux hommes s’élèvent techniquement à 2-1 avec McGregor détenant une victoire à élimination directe de 2014 contre « The Diamond », mais le récit entourant la fin de ce combat signifie qu’il pourrait bien y en avoir un quatrième.

Au cours des échanges sur le tapis, Poirier a accusé McGregor de tenir son gant et d’essayer de le forcer à donner des coups de pied par le bas – expliquant pourquoi il s’est levé et a apparemment laissé l’Irlandais s’en tirer.

“Non, j’aurais adoré rester au-dessus de lui en régulateur de vitesse et en jetant des coudes”, a-t-il déclaré à BT Sport. «Mais il avait trois doigts dans mon gant et il me tire dans les coups de pied.

C’est le moment auquel Poirier fait référence, lorsque McGregor s’est accroché à son gant

“C’est de la triche; faire ce que Conor ferait.

Bien que les deux hommes aient été cordiaux l’un envers l’autre lorsqu’ils se sont battus en janvier, l’atmosphère s’est considérablement assombrie lorsque Poirier a accusé McGregor de l’ignorer après avoir promis de s’engager envers sa charité.

Alors que le joueur de 32 ans s’est excusé plus tard pour son empressement excessif, cela a déclenché une querelle amère entre les deux hommes, que McGregor a même entraîné Jolie Poirier dans la ligne de mire.

Et tandis que l’ancien champion par intérim n’avait aucun scrupule à parler de déchets, il en voulait au fait que McGregor ait menacé de le tuer.

The Notorious a quitté la T-Mobile Arena sur une civière après s’être fracturé le tibia et le péroné

Il a ajouté : « Non, cela ne m’a pas dérangé ; le discours sur la mort est ce qui m’a dérangé, tous ces autres trucs… Je sais que ce n’est pas vrai.

“Il était assis là, sur le tapis, avec une jambe cassée, faisant ça [mimics gun gesture to his head] me disant qu’il va encore me tuer.

« Comme, qu’est-ce que tu fais frère ? C’est dégoûtant, mec ; Je vais lui casser l’autre jambe.