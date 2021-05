“Je vais lui parler pour qu’il revienne à Alvalade l’année prochaine”

13/05/2021 à 18:54 CEST

Daniel Guillen

La mère de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, a assuré que son plus grand souhait est que le Portugais revienne au Sporting la saison prochaine pour TVI 24: “Demain, j’irai à Turin et je lui parlerai pour que l’année où il y joue à Alvalade. Je le convaincrai et il reviendra encore”.

Les Portugais, à qui Il lui reste un an sur son contrat avec la Juventus, serait prêt à quitter le football italien après la mauvaise saison à Turin. Des équipes comme le PSG ou plusieurs clubs de la MLS attendraient également la décision de l’attaquant d’entreprendre sa signature..

L’équipe d’Andrea Pirlo n’a pas la garantie d’une présence en Ligue des champions 2021/22 et cela pourrait être la clé du retour de la star dans la ligue portugaise. L’attaquant, à 36 ans, cette saison enregistre 35 buts en 42 matchs et serait l’une des signatures du marché d’été.

Sportif, quant à lui, a été proclamé champion de la Primeira Liga après 17 ans délogeant ainsi Porto et Benfica, les deux clubs les plus titrés du pays. La victoire par le minimum contre Boavista leur a donné le titre à deux jours de la fin.

Cauchemar à Turin

Les Portugais ont enregistré un grand nombre à Turin, mais la situation compliquée de la Juventus aurait poussé le joueur à se distancer du reste de ses coéquipiers et du club. Les hommes d’Andrea Pirlo sont cinquièmes en Serie A et ils ne dépendent pas d’eux-mêmes pour obtenir le billet pour la compétition européenne maximale.

L’élimination inattendue contre Porto a déclenché des alarmes au sein du club, mais la plus grande illusion de la saison est la Coppa Italia. L’Atalanta de Gasperini attend en finale le 25 mai et C’est la seule option pour ajouter un titre à ce cours pour les bianconeros.