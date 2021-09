“Je vais montrer que je suis au niveau des meilleurs au monde”

Pour l’invaincu Queretaro David ‘El General’ Cuéllar, la route n’a pas été facile du tout, et lui-même est reconnaissant qu’il en soit ainsi depuis sa création car cela l’a aidé à affronter des rivaux de grande classe avec la sécurité de jouer un grand rôle comme prévu Que se passera-t-il samedi prochain 16 octobre lorsqu’il affrontera l’ancien champion du monde Moisés Fuentes.

Le combattant de 19 ans aura un procès compliqué où le titre WBC International sera en litige, dans le tour stellaire du scrutin présenté par Promotions of the People, par Oswaldo Küchle, en association avec Cancún Boxe de Pepe Gómez et Boxe Time by Memo Rocha à l’international Oasis Arena de Cancun, Quintana Roo.

Cuéllar Contreras qui alterne la formation entre l’État de Mexico et Querétaro ; Il a assuré qu’il était prêt à affronter un combattant de la catégorie Fuentes : « Je suis préparé mentalement et physiquement pour ce défi, mon objectif est d’atteindre le plus haut possible et je n’y arriverai qu’en affrontant les meilleurs ; Je remercie mon promoteur pour la confiance pour un combat de ce calibre et je travaille très dur pour ne pas faire échouer tous ceux qui croient en moi ».

“Un double champion du monde est le type de défi que j’ai demandé de relever et il m’a été accordé, nous allons à un rythme soutenu et ce ne sera certainement pas Moisés Fuentes qui prendra mon invaincu ou coupera avec ce rêve d’être champion et Je vais montrer que je suis au niveau l’un des meilleurs au monde », a déclaré le boxeur avec un record de 19 victoires dont 12 via du chloroforme pur.

La carte qui sera diffusée en direct dans plus de 22 pays d’Amérique latine, en plus des États-Unis, de Porto Rico et du Canada via le signal ESPN +, aura un duel à pouvoir entre le joueur invaincu de Guadalajara en demi-finale Cristopher ‘El Pollo’ López affronte le qualifié mondial vénézuélien Franklin Manzanilla dans un affrontement à élimination directe.