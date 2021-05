“Je vais peut-être devoir changer de club cet été, mais je n’ai rien décidé”

28/05/2021 à 19:37 CEST

Daniel Guillen

Le centre de Séville, Jules Koundé, a laissé la porte ouverte à un éventuel transfert durant l’été, bien qu’il ait nié qu’il y ait eu des contacts et que son objectif principal soit le Championnat d’Europe : “Vous devrez peut-être changer de club cet été. Je n’ai rien décidé. Mon objectif est, un jour, d’évoluer dans un grand club pour toujours essayer de progresser et de remporter des trophées. Pour l’instant, ce n’est pas la nouvelle”.

Le Gaulois, qui fait ses débuts en tant qu’international absolu sous Deschamps, a reconnu être prêt à relever le défi: “Je n’ai pas peur, non. Je pense que s’ils m’ont appelé c’est parce que je le mériteQue le coach a suffisamment confiance en moi et pense que j’ai les capacités pour évoluer dans cette équipe. » “Il y a une courte période d’adaptation, mais je vais faire le plus court possible pour m’intégrer”, un point.

L’ex du Bordelais a raconté comment son explosion précoce sur la scène européenne a été conçue : “Cela a toujours été quelque chose dans ma tête. J’y ai toujours cru et j’ai toujours travaillé pour cela. Avoir cet objectif en tête m’a permis de faire les performances que j’ai faites à Séville. Aussi grâce à ce club qui a aidé moi et mes coéquipiers qui m’ont toujours poussé “.

Karim Benzema, la cerise sur le gâteau

Avec Koundé, l’une des surprises de l’appel de Deschamps à l’Euro est la présence de Karim Benzema, non sélectionné depuis fin 2015. Pour le défenseur, l’attaquant est le point culminant de l’une des équipes les plus puissantes du tournoi: “Nous sommes tous conscients du joueur qu’il est, de la carrière qu’il fait et de ce qu’il peut apporter à l’équipe de France. Rien d’autre n’est attendu de lui pour être Karim Benzema: celui qui marque des buts, celui qui fait bien jouer l’équipe et celui qui contribue à l’équipe comme il le fait au Real Madrid.“.

Améliorez-vous chaque jour et apprenez de vos erreurs

La croissance de la centrale cette saison a été énorme. Le français s’est imposé comme l’un des joueurs de LaLiga et tout cela grâce à sa capacité à analyser les erreurs: “Dans les matchs où tout ne se passe pas toujours très bien, où il y a des erreurs, c’est surtout là que j’apprends le plus. Récupérer, savoir apprendre, écouter ce que mes coéquipiers et mes entraîneurs peuvent me dire a été une de mes forces”. “La meilleure chose est de savoir les analyser, savoir garder le cap et jouer son jeu, en intégrant qu’il y a d’autres choses à faire pour éviter certaines erreurs”, a-t-il déclaré.