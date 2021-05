“ Je vais porter mon masque ” probablement à l’extérieur “ Dans mes années 90 ” ⋆ .

Il y a des sentiments déraisonnables et irrationnels à propos des vaccins contre le coronavirus des deux côtés de l’allée politique, mais les médias ne veulent diaboliser qu’un seul côté. Sur The View aujourd’hui, les hôtes étaient censés parler de la logique qu’il était pour le président vacciné Biden de continuer à porter des masques partout, mais au lieu de cela, les hôtes libéraux ont félicité Biden et ont blâmé les républicains et les chrétiens évangéliques pour la propagation du virus. La co-animatrice Whoopi Goldberg a même affirmé qu’elle continuerait à porter un masque pendant des décennies si c’était ce qu’il fallait à tout le monde pour se faire vacciner.

Après que la co-animatrice Sara Haines se soit plainte que personne ne devrait critiquer Biden pour «avoir commis une erreur du côté de la sécurité», le co-animateur Sunny Hostin a plutôt accusé les républicains et les évangéliques blancs d’être réticents à la vaccination. Elle a soutenu qu’ils devraient être «évités» des espaces publics et voyager s’ils ne pouvaient pas prouver qu’ils étaient vaccinés:

Les évangéliques blancs, 45% ont dit qu’ils ne se feront pas vacciner. Près de 50% des républicains refusent de se faire vacciner. Nous n’atteindrons donc pas l’immunité collective à cause de ces groupes particuliers. Je dis donc que nous devons éviter ceux qui refusent de se faire vacciner, tout comme maintenant dans certains États, de nombreux États, je sais qu’à New York, il y a des panneaux sur les vitrines des entreprises de tout l’État “ pas de masque, pas d’entrée ”. Je pense que si vous n’avez pas été vacciné, pas d’entrée. Vous voulez monter dans un avion, vous devez être vacciné. Montrez une preuve de vaccination. Et ces gens ne veulent pas se faire vacciner, c’est bien pour vous, mais vous ne pouvez pas le transmettre à d’autres personnes vaccinées. Vous ne pouvez pas le transmettre à d’autres personnes, mais qui ne sont pas non plus vaccinées. Vous n’obtenez pas ces autres libertés qui viennent avec l’immunité.

Whoopi a ensuite demandé à Meghan McCain si elle pensait que c’était une bonne idée. McCain a souligné avec précision que ce n’était pas le ton pris lorsque ce sont les minorités qui s’inquiétaient du vaccin. Elle a complètement démoli le message provenant de la Maison Blanche sur les masques et les vaccins tout en critiquant les suggestions extrémistes venant de la gauche vers le vaccin hésitant à droite:

… Si le vaccin est efficace à plus de 94%, ce que la science nous dit, et le CDC et toutes les personnes intelligentes qui viennent à l’émission le disent. Si le vaccin fonctionne, pourquoi devons-nous porter des masques à l’extérieur et à l’intérieur? Cela fait également partie du problème de la messagerie. Parce que si vous recevez un vaccin et que rien dans votre vie ne change et que je dois toujours porter un masque partout, alors il n’y a pas – je suis désolé, mais la façon dont la nature humaine fonctionne et les êtres humains travaillent il doit y avoir une impulsion et une raison se faire vacciner pour obtenir ce que vous voulez. Je suis horrifié par la façon dont les gens parlent aux républicains de cette façon en ce moment. Je pense que nous devrions essayer de guider les gens au lieu de dire que ce sont des idiots au milieu du pays qui vont tuer tout le monde. Ce n’est tout simplement pas efficace.

Je veux dire, honnêtement, lorsque nous parlions pour la première fois de l’hésitation à la vaccination dans cette émission, il y a des mois et des mois, une grande partie était centrée sur les populations minoritaires qui hésitaient à cause de choses valables comme l’expérience Tuskegee. Le récit et le sentiment qui en ressortaient étaient de la compassion et essayaient de convaincre les gens de manière empathique que vous savez que nous sommes tous dans le même bateau. Nous devrions nous faire vacciner ensemble. C’était efficace. Le message aux évangéliques et aux républicains est que vous, les idiots, restez loin de moi. Je ne pense pas que cela ne convaincra personne de quoi que ce soit si c’est le message qui sort de la Maison Blanche.

Whoopi n’était pas d’accord sur le fait que c’était le message diffusé, avant de prétendre que sans une conformité à 100% du masque, notre capacité à vaincre le virus serait «inégale» comme le «WiFi».

La co-animatrice a également déclaré qu’elle ne se sentirait pas en sécurité d’aller nulle part sans masque avant d’avoir «probablement 90 ans», jusqu’à ce que chaque personne soit vaccinée, bien qu’elle soit elle-même vaccinée:

“Franchement, je ne vais pas à l’extérieur tant que je ne sais pas que tout le monde à l’extérieur a eu le coup. Donc Je vais porter mon masque, vous savez probablement, dans mes 90 ans. Mais ce n’est que moi », a déclaré Whoopi.

Tout cela était également plutôt ironique, étant donné que The View avait autrefois un co-animateur qui diffusait des théories du complot démystifiées sur les vaccins.

Dove sponsorise The View, contactez-les à la page de riposte des conservateurs ici.

Lisez les parties de la transcription ci-dessous:

La vue

03/05/2021

SUNNY HOSTIN: [W]Nous savons maintenant que des études montrent que si la pandémie avait été traitée différemment, de manière sanitaire et si ces masques et efforts n’avaient pas été politisés tels qu’ils étaient, nous aurions pu sauver des centaines de milliers de vies, y compris des vies. de mes beaux-parents. Je dirai, quand vous regardez les gens qui ne se font pas vacciner, parce que c’est un quart des Américains qui ne se font pas vacciner, les évangéliques blancs, 45% ont dit qu’ils ne se feront pas vacciner. Près de 50% des républicains refusent de se faire vacciner. Nous n’atteindrons donc pas l’immunité collective à cause de ces groupes particuliers. Je dis donc que nous devons éviter ceux qui refusent de se faire vacciner, tout comme maintenant dans certains États, de nombreux États, je sais qu’à New York, il y a des panneaux sur les vitrines des entreprises de tout l’État “ pas de masque, pas d’entrée ”. Je pense que si vous n’avez pas été vacciné, pas d’entrée. Vous voulez monter dans un avion, vous devez être vacciné. Montrez une preuve de vaccination. Et ces gens ne veulent pas se faire vacciner, c’est bien pour vous, mais vous ne pouvez pas le transmettre à d’autres personnes vaccinées. Vous ne pouvez pas le transmettre à d’autres personnes, mais qui ne sont pas non plus vaccinées. Vous n’obtenez pas ces autres libertés qui viennent avec l’immunité. Quelque chose doit se casser. Si c’est votre choix personnel de ne pas vous faire vacciner, vous ne pouvez alors pas enfreindre les droits de ceux qui ont choisi de protéger leurs concitoyens.

WHOOPI GOLDBERG: D’accord. Meghan, cela ressemble-t-il à quelque chose qui vous convaincrait de convaincre les gens de se faire photographier?

MEGHAN MCCAIN: Non. Le récit et le sentiment qui en ressortaient étaient de la compassion et essayaient de convaincre les gens par empathie que vous savez que nous sommes tous dans le même bateau. Nous devrions nous faire vacciner ensemble. C’était efficace. Le message aux évangéliques et aux républicains est que vous, les idiots, restez loin de moi. Je ne pense pas que cela ne convaincra personne de quoi que ce soit si c’est le message qui sort de la Maison Blanche. J’ai essayé et – j’ai eu une idée pour une campagne publicitaire qui ciblait spécifiquement les républicains et les évangéliques que j’ai proposé et qui est restée dans l’oreille d’un sourd sur tout le monde. Le message à ce sujet est une poubelle absolue envers les conservateurs et les républicains. Ça s’empire. C’est une crise de santé publique. Je conviens que nous devrions tous être vaccinés. Je suis moi-même vacciné. Je n’ai aucun problème avec les vaccins. Mais le message est psychotique. Je veux juste dire qu’à Brookline, dans le Massachusetts, ils viennent de rejeter dans la ville les directives de porter des masques à l’extérieur. Donc, si vous vivez à Brookline, dans le Massachusetts, vous devez porter un masque à l’extérieur. Si vous habitez en Floride, le chirurgien général dit que vous n’avez pas à porter de masque nulle part. On a l’impression que c’est plus une question de contrôle que de science. Si le vaccin est efficace à plus de 94%, ce que la science nous dit, et le CDC et toutes les personnes intelligentes qui viennent à l’émission le disent. Si le vaccin fonctionne, pourquoi devons-nous porter des masques à l’extérieur et à l’intérieur? Cela fait également partie du problème de la messagerie. Parce que si vous recevez un vaccin et que rien dans votre vie ne change et que je dois toujours porter un masque partout, alors il n’y a pas – je suis désolé, mais la façon dont la nature humaine fonctionne et les êtres humains travaillent il doit y avoir une impulsion et une raison se faire vacciner pour obtenir ce que vous voulez. Je suis horrifié par la façon dont les gens parlent aux républicains de cette façon en ce moment. Je pense que nous devrions essayer de guider les gens au lieu de dire que ce sont des idiots au milieu du pays qui vont tuer tout le monde. Ce n’est tout simplement pas efficace.

WHOOPI GOLDBERG: Je ne sais pas si tout le monde dit cela. Mais je pense qu’une partie du problème est que si nous ne le faisons pas tous, si nous ne le faisons pas tous, si nous ne portons pas tous le masque, cela signifie qu’il est irrégulier. C’est comme le WiFi, vous savez. Ce n’est tout simplement pas fluide. La vérité est que, oui, il y a de nombreuses raisons de s’inquiéter de votre espace personnel. Mais à un moment donné, cela devient ce qui est bon pour le pays et nous voyons que le – ce qui se passe en Inde – nous l’avons déjà vécu. Nous savons. Nous voyons en quelque sorte les réponses de notre pays à notre capacité de se faire vacciner. Les gens désespérés de se faire vacciner dans différents endroits du monde pourraient – vous savez, ramper ici pour obtenir ce vaccin. Maintenant, ce n’est pas – ce n’est pas sorcier, vous savez. Voilà ce que nous avons. Vous vous souvenez quand la rougeole n’était pas un problème et que c’est devenu un problème parce que les gens ont arrêté de vacciner leurs enfants? Ensuite, nous n’avons eu que des épidémies de rougeole. Il y a quelque chose à dire pour y prêter attention. Nous devons le faire. Cela ne nous permettra pas d’être sans masque tant que nous ne le ferons pas tous. Parce que franchement, je ne vais pas à l’extérieur tant que je ne sais pas que tout le monde à l’extérieur a eu le coup. Je vais donc porter mon masque, vous savez probablement, dans mes 90 ans. Mais c’est juste moi. Nous reviendrons tout de suite.