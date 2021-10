« Je vais profiter de la vitrine espn pour assommer moy »: ‘Général’ Cuéllar

Le boxeur invaincu de Querétaro David ‘El General’ Cuéllar est prêt pour ce qui sera le combat le plus important et le plus compliqué de sa carrière fulgurante, lorsqu’il affrontera ce samedi le double champion du monde Moisés Fuentes à l’international Oasis Arena de Cancun, Quintana Roo.

Le vélo de route sensationnel présenté par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; En association avec Cancún Boxing de Pepe Gómez, Boxing Time de Memo Rocha et BXSTRS Promotions, il atteindra toute l’Amérique latine, les États-Unis, Porto Rico et le Canada via le signal ESPN + en direct du joyau des Caraïbes mexicaines.

L’invaincu, avec un bilan de 19-0 avec 12 chloroformes, est prêt à relever le défi d’affronter Fuentes Rubio ; « C’est un combat que j’attendais depuis longtemps, il est temps de montrer qui je suis et de quoi je suis fait ; Il est temps pour moi de préciser pourquoi j’ai déjà gagné un championnat ».

« Je suis motivé par la vitrine que cela signifie de me présenter sur ESPN, c’est un événement de classe mondiale qui sera diffusé sur tout le continent, qui sera vu par des millions de personnes et je vais en profiter ; Plusieurs fois, j’ai rêvé d’être là où je suis et je vais aller dès le début chercher une victoire par KO, je sais que je peux y parvenir et je vais assommer Moy », a-t-il déclaré.

Dans le duel semi-star du scrutin, l’invaincu Guadalajara Cristopher ‘Pollo’ López aura une sortie difficile lorsqu’il affrontera le vénézuélien de classe mondiale Franklin Manzanilla dans la division poids plume; en plus de la présentation du médaillé olympique Taras Shelestyuk d’Ukraine, bronze à Londres 2012; la participation spéciale du solide heurtoir de Parralense Oscar Duarte et de la championne du monde Yesenia ‘La Niña’ Gómez.