“Je vais rattraper Tiger Woods au Grand Chelem”

Brooks koepka il vise la lune quand il s’agit de remporter de gros titres.

Koepka, qui a quatre Grand Chelem à son honneur, il a dit que le temps était de son côté dans sa tentative d’attraper Tiger Woods (15 « majors »), ou même à Jack Nicklaus, qui détient le record avec 18.

“Dans mon esprit, je vais rattraper Tiger dans les ‘majors. Je pense que oui, je ne vois aucune raison qui pourrait m’arrêter. J’ai 31 ans. Il me reste encore 14 ans. Si je gagne un par an, j’ai Jack. Les gens se trompent. comme quelque chose d’arrogant, mais non, c’est juste ma conviction. Si vous n’avez pas cette conviction, vous ne devriez pas être là-bas. Si vous ne pensez pas que vous pouvez gagner, pourquoi diable jouez-vous? “, a déclaré Koepka dans une interview avec Golf Digest.

Koepka a remporté le US Open 2017 et 2018, ainsi que le Championnat de la PGA 2018 et 2019. Woods, 45 ans, a remporté le Masters à cinq reprises, le championnat de la PGA à quatre reprises, ainsi que l’US Open et le Britanique trois fois chacun.

Nicklaus, 81 ans, a remporté six fois le Masters, cinq le championnat de la PGA, quatre l’US Open et trois les Britanniques.

