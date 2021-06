“Je vais te battre pour que tu puisses quitter le pays”

in

L’exposition qu’ils ont faite Floyd Mayweather et le youtubeur Logan Paul Il a révolutionné à la fois le monde de la boxe et le monde des réseaux sociaux. Et apparemment, la version sud-américaine est sur le point d’être réalisée, puisque Marcos Chino Maidana il a accepté le défi que l’Uruguayen lui a lancé Yao Cabrera.

“J’attends le combat Floyd Mayweather contre Logan Paul depuis trois heures, et quand je le vois, tous les câlins. Les gars, voulez-vous un vrai combat ? Je défie Chino Maidana et je tombe nez à nez avec lui ici en Argentine. Si je perds, je quitterai l’Argentine pour toujours. Et Chino Maidana, tu le fais ou pas ? “, a commencé Cabrera dans une story Instagram.

Regarde aussi

La proposition de Yao Cabrera. Photo : @yaocabrera

Regarde aussi

Ensuite, le créateur de contenu controversé a ajouté: “Parce que, bien sûr, nous allons montrer un combat sérieux. Moi, au moins, je ne le serre pas dans mes bras et ne dis” bang, bang, bang “. Un vrai combat : Yao Cabrera contre Chino Maidana. Allez sur Twitter et tweetez, dites-lui que nous sommes tendance au toucher.”

24h à partir des posts du youtuber, etL’ancien champion du monde lui a répondu sur ses stories Instagram en acceptant le défi. “Je ne combats pas les amateurs, mais vous Je vais te battre pour quitter le pays” étaient les mots de Chino au look très country.

Regarde aussi

Papo MC veut voir le combat Cabrera vs Maidana. Photo : Twitter

Regarde aussi

Maidana n’a pas été le seul à répondre à l’Uruguayen, il l’a aussi fait Walter Matthysse Jr., le neveu de Lucas, un autre historique de la boxe nationale. Le combattant de 22 ans, qui a fait ses débuts professionnels en 2020, veut aussi boxer.

“Ils m’ont dit que vous me cherchiez aussi, alors je vous mets au défi d’un seul sparring (en direct ou comme vous le souhaitez) à seulement 4 rounds. Si vous pouvez me supporter, voyez ce que nous réparons (Sûrement le grand Chino Maidana n’acceptera pas votre défi car nous savons tous qu’il peut vous envoyer à l’hôpital les mains liées s’il le veut). J’attends votre réponse”, avait-il mis avant le poste de Maidana.

C’était le poste du neveu de Lucas Matthysse.

Regarde aussi

Y a-t-il un combat ?

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE