“Je vais te décapiter et te défigurer pour que ta non-mère ne te reconnaisse pas”

C’est une chose d’échauffer une bagarre et il va de soi que certains propos osés, que certaines attitudes déplacées peuvent être justifiées, mais de là aux propos que l’Américain Deontay Wilder s’est consacré à Tyson fureur il y a un grand gouffre.

Les deux se rencontreront pour la troisième fois le 24 juillet, après que la première rencontre entre les deux mains lourdes s’est soldée par un match nul (2018) et l’année dernière le Britannique a fini par s’agenouiller face à son adversaire. En attendant que ce grand jour arrive Las Vegas, l’atmosphère commence déjà à se réchauffer entre eux, bien que Wilder ait traversé, du moins verbale.

“La mentalité que j’ai est de blesser une personne aussi grave que Fury”

Dans une interview avec la chaîne YouTube 78SPORTStv, le “Bombardier de bronze” est expédié à l’aise contre le ‘Tsigane’.

“La mentalité que j’ai est de blesser une personne aussi grave que Fury, au point que je vais le défigurer pour que sa mère ne sache pas qui il est. Je veux le décapiter ».

A quoi il a ajouté : “Je suis le boxeur qui frappe le plus fort dans l’histoire des poids lourds et je continuerai de l’être”, et c’est que Wilder ne pardonne pas à Fury d’avoir tenté d’éviter la trilogie entre eux au profit de Anthony Josué, qu’il considérait comme de la « lâcheté ».

Nous verrons quelle est maintenant la réponse de Tyson fureur.

