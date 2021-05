03/05/2021 à 20:58 CEST

Daniel Guillen

Du côté du Borussia Dortmund, Mateu morey, a subi une grave blessure au genou droit qui l’obligera à subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours, comme il l’a lui-même confirmé sur ses réseaux sociaux: “Malheureusement, je dois subir une intervention chirurgicale et je vais travailler dur pour récupérer plus fort. La voie de la guérison commence maintenant.”.

L’Espagnol, entré en jeu après l’heure de jeu, a glissé et son genou a été cloué sur le terrain. Le club n’a pas signalé la gravité de la blessure et on ne sait pas combien de temps le joueur restera hors des plans de l’entraîneur..

Le Borussia Dortmund a battu Kiel en demi-finale du DFB Pokal et disputera la finale contre Leipzig le 13 mai prochain. Après l’élimination en Ligue des champions, les Allemands n’ont que la coupe finale et scellez votre qualification pour la Ligue des champions dans le tournoi régulier, où ils marchent actuellement du cinquième à un point avec trois jours pour le résultat.

Un soutien absolu de vos pairs

La blessure effrayante de l’équipe espagnole a marqué l’actualité du football allemand et européen. Malgré la victoire et l’accès à la coupe finale du Borussia Dortmund, le capitaine de l’équipe, Marco Reus, a reconnu que la victoire a été éclipsée par la blessure du camp: “Malheureusement, Mateu a été gravement blessé. Cela éclipse les victoires. Tout le monde a vu que c’est une horrible blessure. Espérons que non, mais cela semble compliqué.”.

Aussi Emre peut Il s’est souvenu de l’Espagnol une fois la rencontre terminée, pour les médias du club: “Nos pensées vont à lui, c’est clair. C’est un garçon formidable, un grand footballeur. Quelle que soit la gravité de la blessure, nous sommes après lui et nous le soutiendrons”.

Sur les plans d’Edin Terzic

L’international des moins de 21 ans terminait sa saison de consécration dans la Bundeslisga. Après avoir quitté les catégories inférieures du FC Barcelone à l’été 2019, malgré une formation au RCD Mallorca, l’ailier a signé pour le Borussia Dortmund et n’a participé qu’à la dernière ligne droite de la saison. Cependant, Dans ce parcours, le jeune Baléares comptait sur la confiance d’Edin Terzic.

L’ancien joueur du Barça, qui a un contrat jusqu’en 2024, a participé à un total de 24 matchs cette campagne et a même été partant aux quatre tours de qualification de la phase finale de la Ligue des champions, contre Séville et Manchester City. Il a distribué un total de trois passes et a complété des performances de niveau qui l’ont fait entrer dans la dynamique de l’équipe.